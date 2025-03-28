慢性病患生活習慣諮商比率低 健康存摺將納AI衛教助理

十大死因中，有7項為高血壓、高膽固醇及高血壓導致的慢性疾病。健康台灣推動委員會提出888三高防治計畫，要提升照護計畫收案率，並推動生活型態諮商。衛福部健保署統計，台灣民眾比預期更早死亡的原因，22%為三高疾病，其中許多項目可藉生活型態改變預防。健保署長石崇良說，預計下半年推出「AI衛教小助理」，藉生成式人工智慧（AI）強化民眾衛教。

888計畫目標為8成民眾進入照護網，目前達標率約60%：8成民眾接受生活習慣諮商，目前達標率僅26%；8成民眾三高數值控制良好，目前達標率僅52%。石崇良說，近年藥物以外的「生活型態醫學」很熱門，壓力管理、睡眠品質、社交品質等，都與三高有關，患者約4至6成有生活習慣問題，健保利用科技工具，可望強化民眾自我照護能力。

石崇良表示，今年上半年將推出糖尿病風險預測系統，民眾在手機健康存摺中，就能查看自己罹患糖尿病6大併發症，包括慢性腎病、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病、視網膜病變風險，依風險等級分為紅黃綠燈，民眾透過6個燈號，可了解自身罹患中風、心肌梗塞等風險，並加以預防、就醫。

下半年推出「AI衛教小助理」則會根據民眾各項身體數值發展情況，判斷疾病病程，結合生成式AI，推播個人化衛教素材，民眾可在健康存摺中直接查看。石崇良表示，考量數據完整性，預計先納入糖尿病照護網收案病人，未來將擴大至全民，健保署已串接國健署成人健檢資料，下一步是私人健檢資料，將鼓勵醫院上傳，若再搭配民眾自己上傳量血壓資料，風險預測可更準確。

石崇良說，透過風險預測及衛教資訊，除民眾可了解自身病況，強化生活型態改變，近年糖尿病等慢性疾病用藥朝向「器官保護」發展，醫師要開立藥物須顧慮面向非常廣且複雜，若病人一進診間，醫師就能看到該患者哪些器官有風險、程度為何，也能讓藥物開立更精準化。

另，石崇良指出，健保署去年3月1日起給付用於治療糖尿病的SGLT-2抑制劑，該藥物可延緩病人發生慢性腎病併發症的機率，其中給付原則要求病人必須參加糖尿病照護網，即是希望結合生活習慣介入，讓藥物發揮最好效果。另一項隱形殺手「動脈粥狀心血管疾病（ASCVD）」健保署也與醫學會擬定照護指引，並訂出風險分級。