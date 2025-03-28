小客車闖平交道竟停鐵軌上 台鐵報警將求償營運損失

桃園市中壢區昨晚有1輛小客車闖入台鐵內壢=中壢間六和平交道軌道上，影響南下及北上部分列車超過1小時。台鐵公司表示，已報警處理，將由鐵路警察局製單舉發，以公共危險罪移送地檢署偵辦。另造成台鐵營運損失，將予以求償。

昨晚約7時23分，台鐵接獲民眾通報，在內壢=中壢間六和平交道旁有1輛自小客車停於路線上，民眾發現隨即按下平交道緊急按鈕，列車司機員接收到平交道告警訊息，煞停於平交道前未撞及，無人員傷亡。

台鐵公司表示，經調閱平交道監視錄影發現，該用路人於鐵路平交道處違規侵入鐵路路線，造成台鐵營運中斷，已報警處理，將由鐵路警察局製單舉發，以公共危險罪移送地檢署偵辦。另造成台鐵營運損失，將予以求償。