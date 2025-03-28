五星好評托嬰中心女嬰窒息亡 竹市府僅罰24萬挨轟今急宣布「停業」

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。時代力量新竹市黨團今開記者會痛批市府僅開罰24萬不痛不癢、限期改善輕放業者。市府也在記者會前宣布將該托嬰中心勒令停業，並公布負責人姓名。

時代力量新竹市議員蔡惠婷痛批，該憾事發生後，市府在昨天僅開罰24萬元並限期改善，過去其他托嬰中心類似事件，都有命業者停業至少半年，並公布名稱，也都有懲處失職托育人員。如竹市2020年有托嬰中心發生爆推女嬰致腦出血的案件，當時就重罰60萬，令業者停業1年。

時代力量新竹市議員林彥甫則說，依社家署公告的「政府辦理托嬰中心疑似虐待及不當對待處理流程」，市府應一併調查同位負責人位於東區的另1間托嬰中心，並要求負責人開家長說明會，但據他了解，昨天新聞爆發前，有家長根本就不知道此案發生在自己送托的托嬰中心。

新竹市議員楊玲宜也指出，經調閱該托嬰中心過往聯合稽查紀錄，曾有數度違規，甚至現場實際的托育人員與登錄在衛福部資料不符，令人質疑當日現場的托育人員是否依法有相關執照，還是與登錄於衛福部托育人員資料不符，未有相關托育執照？

楊玲宜痛批，最離譜的是，業者至今未有悔意向家長致歉，企圖卸責推諉是孩子本身的健康問題所導致，無視於家長喪女之悲痛。而市府直到各界關心仍無動於衷，直到昨天傍晚才發佈將裁罰24萬元，市府根本反應慢半拍。

新竹市代理市長邱臣遠表示，對此深感痛心，並表示絕不能容忍類似事件發生，立即責成社會處對該托嬰中心從嚴處分，市府將依兒童及少年福利與權益保障法第107條規定，命該托嬰中心停業並公布其名稱及負責人姓名。