快訊

ChatGPT-4o生圖進化！怎做「專屬LINE貼圖」 4步驟簡單產出

以色列超過10萬人上街反政府！強人總理深陷政壇內鬥風暴

會員注意！ 好市多重大變革公告 4月1日起進賣場需「掃描會員條碼」

聽新聞
0:00 / 0:00

五星好評托嬰中心女嬰窒息亡 竹市府僅罰24萬挨轟今急宣布「停業」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時代力量新竹市議員林彥甫表示，昨天新聞爆發前，有家長根本就不知道此案發生在自己送托的托嬰中心。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議員林彥甫表示，昨天新聞爆發前，有家長根本就不知道此案發生在自己送托的托嬰中心。記者黃羿馨／攝影

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。時代力量新竹市黨團今開記者會痛批市府僅開罰24萬不痛不癢、限期改善輕放業者。市府也在記者會前宣布將該托嬰中心勒令停業，並公布負責人姓名。

時代力量新竹市議員蔡惠婷痛批，該憾事發生後，市府在昨天僅開罰24萬元並限期改善，過去其他托嬰中心類似事件，都有命業者停業至少半年，並公布名稱，也都有懲處失職托育人員。如竹市2020年有托嬰中心發生爆推女嬰致腦出血的案件，當時就重罰60萬，令業者停業1年。

時代力量新竹市議員林彥甫則說，依社家署公告的「政府辦理托嬰中心疑似虐待及不當對待處理流程」，市府應一併調查同位負責人位於東區的另1間托嬰中心，並要求負責人開家長說明會，但據他了解，昨天新聞爆發前，有家長根本就不知道此案發生在自己送托的托嬰中心。

新竹市議員楊玲宜也指出，經調閱該托嬰中心過往聯合稽查紀錄，曾有數度違規，甚至現場實際的托育人員與登錄在衛福部資料不符，令人質疑當日現場的托育人員是否依法有相關執照，還是與登錄於衛福部托育人員資料不符，未有相關托育執照？

楊玲宜痛批，最離譜的是，業者至今未有悔意向家長致歉，企圖卸責推諉是孩子本身的健康問題所導致，無視於家長喪女之悲痛。而市府直到各界關心仍無動於衷，直到昨天傍晚才發佈將裁罰24萬元，市府根本反應慢半拍。

新竹市代理市長邱臣遠表示，對此深感痛心，並表示絕不能容忍類似事件發生，立即責成社會處對該托嬰中心從嚴處分，市府將依兒童及少年福利與權益保障法第107條規定，命該托嬰中心停業並公布其名稱及負責人姓名。

社會處說明，除昨開罰24萬、要求該托嬰中心限期提出改善計畫外，另基於公益上之必要，市府對該托嬰中心將再依法勒令停辦，並公布其名稱及負責人姓名，原送托的近70名幼兒，市府將全力協助轉托。

時代力量新竹市黨團今開記者會痛批市府僅開罰24萬不痛不癢、限期改善輕放業者。市府也在記者會前宣布將該托嬰中心勒令停業，並公布負責人姓名。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市黨團今開記者會痛批市府僅開罰24萬不痛不癢、限期改善輕放業者。市府也在記者會前宣布將該托嬰中心勒令停業，並公布負責人姓名。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員楊玲宜也指出，經調閱該托嬰中心過往聯合稽查紀錄，曾有數度違規，甚至現場實際的托育人員與登錄在衛福部資料不符，令人質疑當日現場的托育人員是否依法有相關執照。圖／報系資料照
新竹市議員楊玲宜也指出，經調閱該托嬰中心過往聯合稽查紀錄，曾有數度違規，甚至現場實際的托育人員與登錄在衛福部資料不符，令人質疑當日現場的托育人員是否依法有相關執照。圖／報系資料照
時代力量新竹市議員蔡惠婷痛批，該憾事發生後，市府在昨天僅開罰24萬元並限期改善，過去其他托嬰中心類似事件，都有命業者停業至少半年，並公布名稱。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹市議員蔡惠婷痛批，該憾事發生後，市府在昨天僅開罰24萬元並限期改善，過去其他托嬰中心類似事件，都有命業者停業至少半年，並公布名稱。記者黃羿馨／攝影

托嬰 新竹 時代力量

延伸閱讀

4月大女嬰托嬰中心窒息亡 竹市府罰24萬及取消準公共化

震驚家長圈…送托新竹五星好評托嬰中心 4月大女嬰趴睡窒息搶救不治

準公托評鑑失格家長憂轉換期領不到津貼 立院要求檢討

總量管制國中新生班變33人挨批 竹市：過渡措施

相關新聞

五星好評托嬰中心女嬰窒息亡 竹市府僅罰24萬挨轟今急宣布「停業」

新竹市某五星好評的托嬰中心疑疏於照護，讓4月大會翻身的女嬰趴在地墊上近40分窒息，經多天搶救後，已於3月24日不治。時代...

天氣劇烈轉變 轉雨降溫恐升級冷氣團 這些地區高山有望下雪

未來1周天氣最大特徵就是又轉冷，且周末到下周一還會轉溼，特別是中部以北和東半部地區。中央氣象署預報員官欣平表示，東北季風...

未滿18歲免費入園！全台4大主題樂園 連假優惠一次看

兒童清明連假4/3至4/6即將到來，全台4大主題樂園都有相關優惠，包括期間限定的18歲以下免費、對中車牌號🐎享優惠等，...

突然從夏天變冬天 明天起至下周一溼答答

東北季風增強，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 今天表示，中部以北到東北部低溫15至16度，南部、東...

桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體...

三高防治成效不明顯 可避免死亡率高於日韓 台北宣言盼強化整合

高齡化趨勢讓慢性病威脅加劇，政府提出健康台灣「三高防治888計畫」，預計要在2030年前降低三高相關慢性病標準死亡率3分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。