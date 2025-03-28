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學童染黴漿菌肺炎有增加 醫籲為大甲媽遶境做好防護
大甲媽祖下周即將展開遶境，不少家長有意帶孩子參與，台中大甲李綜合醫院發現近來兩周，小兒科門診中孩童罹患黴漿菌肺炎的人數增加，患童皆出現咳嗽不停、發燒、食慾不振等病症，進一步檢查，肺部X光出現大片白，至少已有6人住院，鎮瀾宮周邊預計會湧入大批信眾，醫師提醒還是要做好防護措施，把口罩戴好、戴緊，才能避免被病毒感染。
小兒科醫師余秋霖表示，近日門診中不少前來就診的學童，咳嗽至少都逾一個星期，不少家長先把孩子帶到診所看診，但是就醫、吃藥皆沒有辦法治癒，甚至還愈來愈嚴重，轉而到醫院就診，經過詳細檢查、篩檢，確認感染黴漿菌肺炎，X光還呈現大片反白，證實罹患「會走路的肺炎」；因黴漿菌肺炎的潛伏期約1至4周，是兒童常見呼吸道病菌之一，染病後初期會有疲倦無力、咽喉痛、輕微發燒、乾咳等病狀，最常見的則為支氣管炎。
余秋霖說，目前門診中罹患黴漿菌肺炎的孩童皆就讀國小以上，也就讀國中的少年，其中，一名八歲的孩童，家中也沒人患病，進一步追問得知，「班上的同學也咳嗽不停」，研判是遭到班上同學的感染。由於黴漿菌肺炎主要由飛沫、接觸傳染，傳染力極強，在學校、家庭中如果有人罹患黴漿菌肺炎，沒有緊戴口罩，便很容易遭受傳染。
大甲李綜合醫院表示，由於下周大甲媽祖即將起駕遶境，接觸感染源複雜，強調在人潮擁擠的地方，一定要做防護措施，「口罩要戴緊、戴好」，吃東西前一定要洗手消毒，才能避免病毒感染，如果家中孩童出現食慾不振、精神又不好、咳到幾乎無法睡覺或發燒不退，一定要趕緊就醫。
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