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超高齡又缺工 政府媒合需求 科技輔助落地應用照護機構

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台北市立行愛住宿長照機構將智慧照顧輔助科技結合照顧資訊系統，輔佐照護人員提供日常照顧。記者李青縈／攝影
台北市立行愛住宿長照機構將智慧照顧輔助科技結合照顧資訊系統，輔佐照護人員提供日常照顧。記者李青縈／攝影

我國步入超高齡社會，照顧需求日益應多，但同時又面臨缺工挑戰。衛生福利部與數位發展部合作，數發部媒合照顧機構的需求，並由民間業者及大專院校，創造解方，希望透過科技，優化人力資源運用。衛福部次長呂建德表示，衛福部透過補助住宿機構導入智慧科技輔助，預計今年機構參與率可達九成。

為協助長照機構轉型，衛福部以「智慧照顧三升五顧」作為目標，衛福部長照司副司長吳希文表示，希望透過智慧科技輔助，提升機構品質力、智慧照顧力、受照顧者自主力，並導入「行動感知」、「移動支援」、「照顧支援」、「排泄支援」、「入浴支援」等五項智慧照顧輔助科技。

吳希文說，衛福部在去年起開始推動「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，長照基金撥補80億元經費支持，每家機構可以獲得最高240萬元獎勵金，引入如離床偵測的科技輔具、個案自主訓練提升、久臥監測、尿量監測、洗澡機器人等，讓照顧者工作減輕，也提升住民生活品質。

呂建德指出，去年全國各類住宿機構家數參與率約7成，預計今年符合申請資格的機構參與率可達九成，期盼早日達到百分百參與率。

數位發展部數位產業署署長林俊秀指出，去年曾舉辦AI化媒合會，邀請資服業者跟健康照護機構交流，解決現在痛點，並落地應用，平均每個廠商的解決方案，可以獲得2至3家機構試用導入機會，成效亮眼。今年將擴大辦理，打造「智慧雨林產業創生」，加入大專院校投入，希望導入65家以上的照顧機構跟場域，長遠發展更盼輸出國際。

數位發展部次長林宜敬表示，AI改變的發生，多是來自民間力量，而非政府主導，政府是要協助民間釋放創新力量，衛福部代表需求端，數發部設供給端，希望一起利用科技解決照護機構人力不足問題，也提升品質。

台北市立行愛住宿長照機構在活動現場展示如何將五項智慧照顧輔助科技結合照顧資訊系統，輔佐照護人員提供日常照顧。屏東縣政府多層級樂活照顧服務園區綜合長照機構也分享透過智慧科技導入，讓長照機構的照護效率提升60%以上，整體照護人員巡房、量測及文書謄寫的工時可以減少1.5至2小時，提升機構滿意度及照護品質。

衛生福利部與數位發展部合作，數發部媒合照顧機構的需求，並由民間業者及大專院校，創造解方，希望透過科技，優化人力資源運用。圖左為衛福部次長呂建德、右為數位發展部次長林宜敬。記者李青縈／攝影
衛生福利部與數位發展部合作，數發部媒合照顧機構的需求，並由民間業者及大專院校，創造解方，希望透過科技，優化人力資源運用。圖左為衛福部次長呂建德、右為數位發展部次長林宜敬。記者李青縈／攝影
台北市立行愛住宿長照機構將智慧照顧輔助科技結合照顧資訊系統，輔佐照護人員提供日常照顧。記者李青縈／攝影
台北市立行愛住宿長照機構將智慧照顧輔助科技結合照顧資訊系統，輔佐照護人員提供日常照顧。記者李青縈／攝影

住宿 衛福部 長照

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