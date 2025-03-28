超高齡又缺工 政府媒合需求 科技輔助落地應用照護機構

我國步入超高齡社會，照顧需求日益應多，但同時又面臨缺工挑戰。衛生福利部與數位發展部合作，數發部媒合照顧機構的需求，並由民間業者及大專院校，創造解方，希望透過科技，優化人力資源運用。衛福部次長呂建德表示，衛福部透過補助住宿機構導入智慧科技輔助，預計今年機構參與率可達九成。

為協助長照機構轉型，衛福部以「智慧照顧三升五顧」作為目標，衛福部長照司副司長吳希文表示，希望透過智慧科技輔助，提升機構品質力、智慧照顧力、受照顧者自主力，並導入「行動感知」、「移動支援」、「照顧支援」、「排泄支援」、「入浴支援」等五項智慧照顧輔助科技。

吳希文說，衛福部在去年起開始推動「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，長照基金撥補80億元經費支持，每家機構可以獲得最高240萬元獎勵金，引入如離床偵測的科技輔具、個案自主訓練提升、久臥監測、尿量監測、洗澡機器人等，讓照顧者工作減輕，也提升住民生活品質。

呂建德指出，去年全國各類住宿機構家數參與率約7成，預計今年符合申請資格的機構參與率可達九成，期盼早日達到百分百參與率。

數位發展部數位產業署署長林俊秀指出，去年曾舉辦AI化媒合會，邀請資服業者跟健康照護機構交流，解決現在痛點，並落地應用，平均每個廠商的解決方案，可以獲得2至3家機構試用導入機會，成效亮眼。今年將擴大辦理，打造「智慧雨林產業創生」，加入大專院校投入，希望導入65家以上的照顧機構跟場域，長遠發展更盼輸出國際。

數位發展部次長林宜敬表示，AI改變的發生，多是來自民間力量，而非政府主導，政府是要協助民間釋放創新力量，衛福部代表需求端，數發部設供給端，希望一起利用科技解決照護機構人力不足問題，也提升品質。