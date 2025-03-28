34歲壯男洗澡時突肺栓塞昏迷 血栓溶解+低溫療法救命

台中市34歲林姓水電工身體健壯，每周兩次打籃球健身，今年2月打球時左膝韌帶斷裂，還沒回診就在洗澡後突發肺栓塞休克昏迷，沒有呼吸心跳，幸好消防員協助送衛福部台中醫院搶救後，恢復呼吸心跳，經血栓溶解術與低溫療法救回一命。

台中醫院胸腔內科醫師黃仲儒說明，到院前心跳停止經急救後恢復呼吸心跳，經接受低溫療法可存活出院的患者，美國僅有12%、台灣是9%，出院後能自行生活的美國有9%、台灣更僅有2%，林男到院前失去呼吸心跳，卻可以在醫療團隊全力搶救下幾乎沒有後遺症的狀況下康復出院，真的相當幸運。

林男康復出院後，今返衛福部台中醫院，感謝醫療團隊救命之恩。林男表示，他和父親都是水電師傅，長期從事消防局委託弱勢家庭老舊管線維修與汰換工作，盼能早日康復，繼續為社會貢獻，回報救命之恩。

林男在今年2月初打球時左膝韌帶斷裂，原本預計2月底在外院追蹤檢查，未料還沒回診，在家中洗澡後突然因肺栓塞全身抽筋後休克昏迷，消防救護人員到場時已失去呼吸、心跳，幸好經急救後，恢復呼吸、心跳。

台中醫院急診室主任陳莉瑋說，林男經過18分鐘CPR（心肺復甦術）後恢復呼吸心跳，當時心律不整、意識不清，檢查確定肺動脈栓塞，緊急啟動整合治療。

心臟內科醫師黃聖瑋立即為林男動導管溶栓手術，並以攝氏34度低溫療法降低腦細胞等損傷，徹夜搶救；隔日黃仲儒接手重症加護病房照護，林男在住院第九天清醒，第十天脫離呼吸器，第21天康復出院；目前等病況穩定後，再接受腳傷韌帶治療。