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政府擬開放外籍護理人力 基層擔心反讓護理品質環境惡化

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影
政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影

衛生福利部規畫開放資深移工及僑外生擔任「中階護佐」，雖有不少護理界人士贊成，但許多基層護理師認為政府與醫院「只想解決眼前問題甚至是成本考量」，忽視護理基層困境，該做的是落實合理護病比，提升護理師薪資待遇。

今天中華醫事科大舉辦護理系徵才博覽會，許多護理界人士談到衛生福利部不久前提出的「中階護佐」規畫，提高薪資門檻至3.4萬元，以為這樣就能「填補醫院護理人力缺口」。然而這項政策看起來「只是將護理問題外包、規避真正改革」。

基層護理師表示，最像政策根本沒有打算徹底解決護理人員真正的困境，如果引進來的外籍人力適應不良，反而會加重護理臨床現場負擔，無助改善護理環境，甚至會造成醫護品質下降，危害病患的健康安全。

許多護理師都認為，落實合理護病比並強化才是關鍵。台灣一直沒有規範各大醫院護病比，很多醫院為了節省成本，甚至賺錢，嚴重壓榨護理師，造成大量護理人員離職，而人力嚴重短缺，超額負荷已成日常。政府應制定強制性護病比標準，確保護理人員工作負擔合理，提升照護品質。

不過也有來徵才的醫院護理人員表示，引進護佐可以減少基層人員負擔。只要急診、加護病房和病房限本國籍，就可以減少負面影響，也可以填補輪班人力，減少護理人員負擔，而不計入護病比，例如護理師只要負責完成檢傷，其餘引導掛號等工作可由護佐協助，量病人身高體重等一般工作也可由護佐協助。

中華醫大護理系系主任黃惠子表示，護理師離職潮引發各大醫院護士荒，期盼政府和醫院能加快護理薪資待遇改革，讓護病比合理化，有助於護理人員願意留在職場貢獻心力。

政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影
政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影
政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影
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政府擬開放外籍護理人力，基層擔心反讓護理品質環境惡化。中華醫事科大護理系辦徵才博覽會吸引大批醫院參加。記者周宗禎／攝影

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