大甲媽祖遶境彰化真方便 公廁、奉茶點、旅宿查得到

大甲鎮瀾宮媽祖4月4日起，展開9天8夜進香遶境活動，彰化縣環保局貼心製作從4月4日到13日的「淨零友善地圖」網址，信眾在拜媽祖祈福時，可以在彰化縣內找到公廁、奉茶點，以及資源回收區，並舉辦「媽祖遶境集章抽獎活動」，有機會把媽祖文創商品抽回家。

為提供媽祖遶境期間信眾的生活需求與方便，彰化縣環保局彙整途經彰化縣途經路線上的各項資訊，製作「淨零友善地圖」網址，只要點進去，就可以查詢到公廁、奉茶點、綠色餐廳、環保旅宿及資源回收區等資訊。

彰化縣環保局在去年媽祖遶境期間舉辦「淨零環保」活動，共吸引3000人次參與，並成功兌換紙容器504公斤、廢平板842台、廢筆電179公斤、廢乾電池1185公斤，成果豐碩，印證拜媽祖也可以做環保。

環保局今年延續去年成功經驗，再加碼舉辦「媽祖遶境集章抽獎活動」，只要於指定時間內，參加縣府及各鄉鎮市公所相關宣導活動，集滿3個戳章即可參加抽獎活動，把媽祖文創商品抽回家。同時結合途經所在地鄉鎮市公所辦理資源回收換好禮活動，在指定時間，只要攜帶指定回收物到活動地點就可以兌到宣導品，

彰化縣環保局呼籲，媽祖遶境不僅是祈求平安的盛事，更是實踐環保行動的重要時機，鼓勵民眾攜帶環保餐具，減少一次性垃圾，並透過資源回收與源頭減量，讓信仰與環保並行，也呼應環境部推動之環保新文化運動。