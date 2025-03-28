環評、公聽會爆衝突 民團譴責：應維護安全發言空間、檢討警察職權

2月底的協和四接環評大會，正反方民眾爆發肢體衝突，當時現場便衣警察未適時制止傷害現行犯；3月中旬的「台北市社子島區段徵收事業計畫公聽會」現場，也發生警察強制驅離、限制記者採訪的爭議。台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會、全國傳播媒體產業工會、淨竹文教基金會今開記者會，要求行政單位應維護公民參與公共事務的安全發言空間，同時要求警政機關檢討警察職權行使問題。

台灣人權促進會副秘書長王曦表示，抗爭現場常見意見相左兩方，但國家要保障人民實踐和平集會權利，就有義務維持公共表達空間不受暴力威脅，不幸的是，我們仍舊經常在現場看到暴力行為不被制止，例如四接環評的例子， 甚至現場的警察自己就成為施暴者，好比有記者在社子島公聽會被警察攻擊，這不是一個民主國家中應該發生在抗爭者身上的風險。

全國傳播媒體產業工會理事長嚴文廷表示，台北市政府11日召開「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，現場士林分局員警對多名媒體記者施以強制力限制人身自由與侵害採訪自由，尤其是屢針對全傳媒工會會員、「焦點事件」記者王子豪，王子豪在現場並未做出任何違法與逾越記者本分的行為，只是想盡量靠近衝突熱點拍照，但士林分局指揮官當下指示員警把他拉走，王隨即被數名員警限制人身自由，全傳媒對此表達嚴厲譴責，警方已經嚴重侵害新聞自由。

社子島自救會發言人李華萍透過聲明表示，公聽會當天，警方以強勢警力限制表達意見的人身自由，並強勢將民眾帶離、包圍，更有員警刻意以手臂推擠居民胸口、脖子。從強制拉扯到限制期間，現場分局指揮官、員警都未提出相關說明，警力調配也明顯超出比例原則，她認為，警方面對群眾活動應秉持行政中立原則，而不是刻意造成警民對立衝突、衍伸事端，自救會強烈要求北市警察局徹查、懲處當日執勤的不當行為，並加強勤前教育。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，協和四接環評大會上，反對開發的民眾遭支持開發的民眾暴力對待，警察卻未制止傷害罪的現行犯；社子島公聽會上則是民眾及記者遭警察不當限制人身自由，這些並非單一事件，而是民眾在抗爭現場經常遇到的共通痛點。守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會於18日發起「保障和平抗爭 制止暴力攻擊記者會」連署後，已有30多個團體、228位民眾連署，除譴責暴力行為，也要求行政單位應維護公民參與公共事務時，安全發言的空間，並檢討警察職權行使問題。