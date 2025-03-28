64歲老菸槍走路喘、體力下滑 竟是晚期非小細胞肺癌

新竹64歲李姓男子長年吸菸，最近連走路都會喘，體力明顯下滑，連簡單的日常活動都感到吃力，原以為是年紀大，前往新竹台大分院內科部胸腔內科就醫，醫師發現他單側肋膜積水，經檢查化驗竟確診「晚期非小細胞肺癌」。

面對突如其來的病情，李男原以為只能接受傳統化療，新竹台大分院胸腔內科醫師吳家豪建議進行「次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）」，透過更深入的基因檢測，找出少見的驅動基因變異，並找到對應的標靶治療方案，為李男開啟全新的治療契機。

吳家豪醫師指出，肺癌是目前國內外發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨著醫療科技的進步，「精準醫療」已成為癌症治療的重要方向。

「次世代基因定序是一種更全面度的多基因檢測技術，能同步分析多種基因變異，幫助醫師針對病人的腫瘤特性，選擇最合適的標靶藥物，提高治療效果」，吳家豪說，這項技術能讓治療更加個人化，提升病人對抗癌症的機會。

在接受次世代基因定序檢測後，李男確定適合的標靶藥物，隨即展開治療。3個月後的追蹤顯示，腫瘤明顯縮小，肋膜積水顯著減少，走路不再喘，精神狀態明顯改善，讓他逐步恢復日常作息。

吳家豪提醒，次世代基因定序能提供更多治療選擇，與傳統循序式單一基因檢測相比具有檢體需求較少，檢測時間可能較短等優勢，但仍有自費負擔較高等挑戰，因此病人應與醫師充分討論，根據病情與實際情況，選擇最適合的治療策略。