快訊

「海角七號」男星驚爆性侵未遂！日本澡堂硬上男客被捕

調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

64歲老菸槍走路喘、體力下滑 竟是晚期非小細胞肺癌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
醫師吳家豪向病人說明，次世代基因定序（NGS）是高精準度的多基因檢測技術，能同步篩檢多種基因變異，協助醫師評估適合的標靶治療方案。圖／新竹台大分院提供
醫師吳家豪向病人說明，次世代基因定序（NGS）是高精準度的多基因檢測技術，能同步篩檢多種基因變異，協助醫師評估適合的標靶治療方案。圖／新竹台大分院提供

新竹64歲李姓男子長年吸菸，最近連走路都會喘，體力明顯下滑，連簡單的日常活動都感到吃力，原以為是年紀大，前往新竹台大分院內科部胸腔內科就醫，醫師發現他單側肋膜積水，經檢查化驗竟確診「晚期非小細胞肺癌」。

面對突如其來的病情，李男原以為只能接受傳統化療，新竹台大分院胸腔內科醫師吳家豪建議進行「次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）」，透過更深入的基因檢測，找出少見的驅動基因變異，並找到對應的標靶治療方案，為李男開啟全新的治療契機。

吳家豪醫師指出，肺癌是目前國內外發病率及死亡率居高不下的疾病，特別是非小細胞肺癌，許多病人確診時病情已屬晚期，過去只能依賴化療，但隨著醫療科技的進步，「精準醫療」已成為癌症治療的重要方向。

「次世代基因定序是一種更全面度的多基因檢測技術，能同步分析多種基因變異，幫助醫師針對病人的腫瘤特性，選擇最合適的標靶藥物，提高治療效果」，吳家豪說，這項技術能讓治療更加個人化，提升病人對抗癌症的機會。

在接受次世代基因定序檢測後，李男確定適合的標靶藥物，隨即展開治療。3個月後的追蹤顯示，腫瘤明顯縮小，肋膜積水顯著減少，走路不再喘，精神狀態明顯改善，讓他逐步恢復日常作息。

吳家豪提醒，次世代基因定序能提供更多治療選擇，與傳統循序式單一基因檢測相比具有檢體需求較少，檢測時間可能較短等優勢，但仍有自費負擔較高等挑戰，因此病人應與醫師充分討論，根據病情與實際情況，選擇最適合的治療策略。

基因 新竹 醫師

延伸閱讀

聯發科執行長蔡力行於COMPUTEX 2025演講 從邊緣AI到雲端 AI願景

美基因檢測公司23andMe聲請破產 用戶急刪數據

次世代Toyota GR車系 將全數搭載油電渦輪引擎！

鴻海、台達電 四檔聚光

相關新聞

天氣劇烈轉變 轉雨降溫恐升級冷氣團 這些地區高山有望下雪

未來1周天氣最大特徵就是又轉冷，且周末到下周一還會轉溼，特別是中部以北和東半部地區。中央氣象署預報員官欣平表示，東北季風...

桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體...

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

有別於昨天晴朗暖熱好天氣，今天起天氣劇烈轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

變天了！ 鋒面+東北季風 北東陰短暫雨、氣溫愈晚愈低

鋒面系統凌晨到清晨期間通過台灣北部，將繼續往南移動，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於結構偏弱，對流雲系發展不明顯，...

昨天熱爆1地飆37.6度高溫 鄭明典：今天降溫有限

昨天西南風環境下，全台氣溫飆升，炎熱宛如夏，高溫普遍達33到35度；台東太麻里有焚風發生，高溫達37.6度。前中央氣象局...

「氣溫不是緩降，是驟降」！專家提醒今起急冷6天：高山有機會降雪

今（28日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，愈晚愈冷，氣象專家林得恩提醒「氣溫不是緩降，是驟降！」。 今晨北台灣明顯降溫，林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文提醒「氣溫不是緩降，是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。