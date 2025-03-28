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小客車闖平交道停鐵軌 台鐵將求償營運損失

中央社／ 台北28日電

昨晚1輛小客車闖入桃園市中壢區1處平交道，並停在路線上鐵軌，影響部分南下及北上列車逾1小時。台鐵公司今天表示，將求償營運損失。

台鐵發布新聞稿，昨晚約7時23分，接獲通報，內壢與中壢間六和平交道旁有一公路車輛停於路線上，民眾發現隨即按下平交道緊急按鈕，列車司機員接收到平交道告警訊息，煞停於平交道前未撞及，無人員傷亡。

台鐵表示，經調閱平交道監視錄影發現，用路人於鐵路平交道處違規侵入鐵路路線，造成台鐵營運中斷，台鐵報警處理，將由鐵路警察局製單舉發，以公共危險罪移送地檢署偵辦。

台鐵說，這起闖平交道事件造成部分南下及北上列車受影響，內壢與中壢間到昨晚8時37分恢復雙向通行，造成公司營運損失，將予以求償。

中壢 台鐵

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