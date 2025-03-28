疾管署首起針扎意外 桃機檢疫人員被刺出血 疾管署回應

桃園市議員黃瓊慧昨日在社群媒體Threads上貼文指出，機場檢疫人員在工作時，被「有症狀」旅客採檢的針頭刺傷，擔憂有感染疑慮去醫院就診，還得要服用抗愛滋等藥物，要請公傷假又受阻。疾管署發言人曾淑慧表示，此為疾管署首次發生針扎事件，按照流程會給28天預防性投藥並追蹤半年，除了給予公傷假外，也會給予心理相關協助。

起因是桃機一名機場檢疫人員，21日在發燒篩檢站執行業務時，被同事隨意丟在垃圾袋中的針頭刺傷。這些針頭是抽過境外有症狀旅客的血液，原本應該丟在醫療廢棄物塑膠盒中，卻被放在塑膠袋中導致刺傷，當下已使用大量清水沖洗傷口、消毒，並且由區管中心派車前往部立桃園醫院急診就醫。

經過醫師評估後，抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥，但是因為藥物副作用，向主管請假卻受到刁難；加上及害怕感染愛滋、梅毒、B／C肝等性病或傳染疾病的擔憂，精神狀況達到崩潰邊緣，還去看精神科。

黃瓊慧質疑衛福部，「我們這位護理師，疫情期間在防疫第一線，為我們攔住很多境外移入的案例，卻因為同事的疏失搞得她可能會得愛滋、服用抗病毒藥物身體不適還不能請公傷假？」

曾淑慧說，該人員是在工作中受傷，給予公傷假絕對沒問題，只是有相關程序要完成，疾管署已經聯繫防疫醫師向該檢疫人員說明預防用藥目的，以及傳染病相關意見；心理支持部分疾管署也會協助。

此次為疾管署首次發生針扎意外，曾淑慧表示，針扎感染率為0.2%，按醫療處理療程，會先做血液、肝功能檢查、梅毒血清檢查等，後續會追蹤半年，同時給予28天的愛滋預防性投藥。