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天氣劇烈轉變 轉雨降溫恐升級冷氣團 這些地區高山有望下雪

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
東北季風或大陸冷氣團影響，各地下周再度降溫，周末到下周一華南雲雨區影響，特別在周末北部和東北部、中部山區可能大雨。本報資料照片
東北季風或大陸冷氣團影響，各地下周再度降溫，周末到下周一華南雲雨區影響，特別在周末北部和東北部、中部山區可能大雨。本報資料照片

未來1周天氣最大特徵就是又轉冷，且周末到下周一還會轉溼，特別是中部以北和東半部地區。中央氣象署預報員官欣平表示，東北季風或大陸冷氣團影響，各地下周再度降溫，周末到下周一華南雲雨區影響，特別在周末北部和東北部、中部山區可能大雨。溫度和水氣配合的話，周日至下周三中部以北、東北部、東部3500公尺以上高山有降雪機率。

接下來受到東北季風或大陸冷氣團，以及華南雲雨區的雙重影響，天氣未來1周和過去1周有明顯區別。官欣平表示，大台北地區上午感受明顯降溫，中南部明天才會感受到氣溫上的顯著變化。

官欣平表示，昨天到今天鋒面已經通過台灣，落在東方海面上，現在台灣附近雲量集中在北、東部，以及金馬澎，以上區域雲量偏多，甚至基隆現在下雨。不過，台中以南今天可見陽光，氣溫約25、26度；北台灣目前只有17.5度，和昨天最高溫33度有明顯區別，降溫明顯。

未來1周降雨趨勢，官欣平表示，鋒面剛通過，今天花東零星降雨；今晚到明天降雨轉變集中在迎風面北部和東北部地區，花東降雨零星，至於中南部沒什麼降雨、雲量稍微偏多。明晚開始，隨著華南雲雨區東移，各地降雨機率提升，降雨最明顯時間點可能是周日這天，周六晚間到周日一整天，最主要降雨在中部山區、北部、宜蘭，很有可能出現局部大雨，其他地區也會降雨，南部降雨零星。

官欣平表示，下周二至下周四東北季風影響持續，華南雲雨區影響逐漸消失，水氣還是比較多，降雨已經開始逐漸減少，以迎風面和中南部山區水氣比較多，中南部平地轉乾，離島也轉晴。

溫度趨勢，官欣平表示，今天北部和宜蘭18、19度高溫，中南部和花東尚未顯著降溫，不過，明天到下周一冷空氣強度有可能接近大陸冷氣團等級；最冷時間點在周日清晨，周六至下周一中部以北和花蓮感受上整天偏涼，北部、宜蘭這期間的夜晚清晨可能只有14度、15度，南部日夜溫差大。下周二之後冷空氣持續影響，溫度稍微回升，還是偏涼、東北季風等級。

至於冷空氣影響到何時？官欣平表示，可能是下周五之後。由於春天的天氣變化相當快速，持續觀察。

東北風增強，氣象署發布陸上強風特報，上午至明晚新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 宜蘭 東北季風

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