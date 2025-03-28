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影／「天王星21號」命名媽祖准的 今首航台東至綠島只要40分鐘

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「天王星21號」船上各項設施寬敞舒適，包括特別擴大了行李放置空間並增強無障礙設施，船椅也具包覆式。記者尤聰光／攝影
「天王星21號」船上各項設施寬敞舒適，包括特別擴大了行李放置空間並增強無障礙設施，船椅也具包覆式。記者尤聰光／攝影

為提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性和舒適度，台東縣政府與交通部航港局共同合作補助款3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」，今天舉行首航典禮。縣長饒慶鈴主持表示，今年將有3艘新船將陸續加入航行。業者說，旗下天王星21號不是他們有21艘船，是媽祖允准要的船數字。

饒慶鈴表示，新船不僅船艙設施全方面提升，同時秉持著對環境的承諾，搭載的引擎符合節能減碳及環保油品規範；未來，除了人員載送外，也將和其他客輪，以及公所營運的太武輪客船擔負鄉親、遊客搭船品質升級、醫療救助、物資運補的角色，成為離島航運改善的重要里程碑。

今天在富岡漁港舉行「天王星21號」首航典禮，饒慶鈴、航港局局長葉協隆、綠島鄉長謝賢裕及各界代表受邀出席，並聽取業者做簡報，隨後和遊客一同上船體驗；船長介紹船上各項設施，包括特別擴大了行李放置空間並增強無障礙設施，船椅也具包覆式，符合人體工學，且速度快，穩定度也高，船隻整體設計融入美學元素，無論是在視覺還是功能性，都是新感受。

長杰航運股份有限公司總經理陳忠生說，會取天王星21號的船號數，他跟董事長及董事會報告2號不吉利，他建議換號數，董事長決定去天后宮請示媽祖，結果從3號開始擲筊不是陰筊，就是笑筊，直到21號才聖筊，而且連續6杯；神奇的是原本計畫3月23日從高雄開回台東，但媽祖和觀世音菩薩都指示21日開回來，當天風平浪靜，很順利開進富岡港。

據了解，天王星21號造價2.2億，為新加坡所造，搭載4部德國製造的輪機，可搭載352人，抗4級浪，高速航行下從富岡港前往綠島時間將從50分鐘縮短至40分鐘。

台東縣政府與交通部航港局共同合作補助款3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」，今天首航。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與交通部航港局共同合作補助款3億元，協助東部5艘高齡客輪汰換，首艘新船「天王星21號」，今天首航。記者尤聰光／攝影

台東 媽祖 饒慶鈴

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