快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

吳德榮：北台灣愈晚愈冷 29日雨區擴大

中央社／ 台北28日電

氣象專家吳德榮表示，今天鋒面通過，北台灣有局部短暫雨，愈晚愈冷，明天雨區漸擴大，北部及東半部有局部短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄說，今天北台灣雲量增多，轉有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷，北部白天高溫約攝氏20度，晚上降至12度；其他地區雲量略增，氣溫下降也轉涼，白天高溫中部27度，南部及東部可達30度，晚上低溫中部15度、南部17度、東部14度。

吳德榮說，明天北部及東半部有局部短暫雨；30日降雨範圍擴大至中部以北，南部山區也偶有降雨機率。鋒後南下的冷空氣，雖僅為「東北季風」等級，北台灣氣溫仍明顯下降，轉為濕冷如冬的天氣。

吳德榮指出，31至4月2日，冷空氣略減弱，氣溫略回升；3月31日至4月1日，華南雲系續東移，中部以北及東半部有局部雨、南部山區也偶有降雨機率，北台灣持續濕涼。

吳德榮 氣溫 高溫

延伸閱讀

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

晴熱如夏飆逾35度高溫 吳德榮：明晨鋒面抵達轉雨將溼冷如冬

晴朗熱爆高溫飆35度以上 吳德榮：周五轉冬天至少溼冷3天

熱如夏明後天飆35度以上高溫 吳德榮：周五驟雨又成冬

相關新聞

桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體...

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

有別於昨天晴朗暖熱好天氣，今天起天氣劇烈轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

變天了！ 鋒面+東北季風 北東陰短暫雨、氣溫愈晚愈低

鋒面系統凌晨到清晨期間通過台灣北部，將繼續往南移動，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於結構偏弱，對流雲系發展不明顯，...

昨天熱爆1地飆37.6度高溫 鄭明典：今天降溫有限

昨天西南風環境下，全台氣溫飆升，炎熱宛如夏，高溫普遍達33到35度；台東太麻里有焚風發生，高溫達37.6度。前中央氣象局...

「氣溫不是緩降，是驟降」！專家提醒今起急冷6天：高山有機會降雪

今（28日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，愈晚愈冷，氣象專家林得恩提醒「氣溫不是緩降，是驟降！」。 今晨北台灣明顯降溫，林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文提醒「氣溫不是緩降，是

桃園機場針頭竟亂丟！防疫護理師被扎傷需服抗愛滋藥 議員痛批

桃園國際機場由疾管署設置的防疫醫護站，傳出21日一名護理師工作時被廢棄的針頭扎傷見血，護理師當天就衛福部桃園醫院急診，醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。