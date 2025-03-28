快訊

茂林前鄉長氣絕紅塵峽谷！溯溪時發生意外 倒下來不及救臥河床

北一女師被抹紅檢舉 蔣萬安表態：堅定捍衛言論自由

清明求財記得藏紅包！「4生肖」注意…祖先若託夢會旺財

聽新聞
0:00 / 0:00

桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃機一名檢疫人員疑因同事亂丟針頭被扎傷，身陷感染風險。圖／桃園市議員黃瓊慧提供
桃機一名檢疫人員疑因同事亂丟針頭被扎傷，身陷感染風險。圖／桃園市議員黃瓊慧提供

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體不適，想要請假遭主管刁難，不禁質疑衛福部「我們的國家是這樣對待第一線嗎」；本案目前由疾管署北區管理中心處理中。

黃瓊慧指出，被隨便棄置的針頭是來自世界各地「有症狀」的旅客，被刺傷很有可能因此感染愛滋、梅毒、B型肝炎、C型肝炎或其他疾病。該檢疫員自行就診後服抗病藥物觀察，有身體不適，但請假遭遇各種刁難，要簽呈到疾管署長才能准，甚至主管還說她想法太負面，令她身心受創要看精神科。

該檢疫員自訴在機場上班15年，為桃園機場邊境檢疫工作付出全部的心力，青春與畢生所學全數奉獻給疾病管制署，未料會遇到嚴重業務重大傷害過失。然而，針扎之後她自己到醫院就醫，沒有任何疾管署北區管制中心主管陪同，一個人在急診孤立無援就醫，按照醫囑服藥也十分驚恐。

黃瓊慧表示，該檢疫人員的主管說該員因工傷請假，必須要先請病假，而工傷假要給莊人祥簽呈。請問衛福部，該員疫情期間在防疫第一線，為我們攔住很多境外移入的案例，卻因為同事的疏失搞得她可能會得愛滋、服用抗病毒藥物，身體不適還不能請工傷假，我們的國家是這樣對待第一線嗎？

桃園市衛生處表示，有了解相關資訊，但該員直接循疾管署內部管道陳情，未透過衛生局轉呈，目前該案由疾管署北區管制中心處理中。

主管 桃園機場 疾管署

延伸閱讀

桃園機場針頭竟亂丟！防疫護理師扎傷需服抗愛滋藥 議員痛批

綠議員促解游智彬顧問職 桃園市長張善政：不評論個人行為

桃園市政顧問游智彬挨批多次鬧場 民進黨團要求桃市府解職

有疏漏就檢討！校長抖音喊「我愛你中國」惹議 鄭英耀回應了

相關新聞

桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體...

溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

有別於昨天晴朗暖熱好天氣，今天起天氣劇烈轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

變天了！ 鋒面+東北季風 北東陰短暫雨、氣溫愈晚愈低

鋒面系統凌晨到清晨期間通過台灣北部，將繼續往南移動，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於結構偏弱，對流雲系發展不明顯，...

昨天熱爆1地飆37.6度高溫 鄭明典：今天降溫有限

昨天西南風環境下，全台氣溫飆升，炎熱宛如夏，高溫普遍達33到35度；台東太麻里有焚風發生，高溫達37.6度。前中央氣象局...

「氣溫不是緩降，是驟降」！專家提醒今起急冷6天：高山有機會降雪

今（28日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，愈晚愈冷，氣象專家林得恩提醒「氣溫不是緩降，是驟降！」。 今晨北台灣明顯降溫，林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文提醒「氣溫不是緩降，是

桃園機場針頭竟亂丟！防疫護理師被扎傷需服抗愛滋藥 議員痛批

桃園國際機場由疾管署設置的防疫醫護站，傳出21日一名護理師工作時被廢棄的針頭扎傷見血，護理師當天就衛福部桃園醫院急診，醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。