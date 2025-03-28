桃機檢疫人員遭針頭刺傷「請工傷假疑遭刁難」 議員批衛福部

桃園市議員黃瓊慧昨天深夜爆料，指桃園機場一名檢疫人員21日疑因同事未妥善處理抽血針頭，身陷感染疾病風險，又因服用藥物身體不適，想要請假遭主管刁難，不禁質疑衛福部「我們的國家是這樣對待第一線嗎」；本案目前由疾管署北區管理中心處理中。

黃瓊慧指出，被隨便棄置的針頭是來自世界各地「有症狀」的旅客，被刺傷很有可能因此感染愛滋、梅毒、B型肝炎、C型肝炎或其他疾病。該檢疫員自行就診後服抗病藥物觀察，有身體不適，但請假遭遇各種刁難，要簽呈到疾管署長才能准，甚至主管還說她想法太負面，令她身心受創要看精神科。

該檢疫員自訴在機場上班15年，為桃園機場邊境檢疫工作付出全部的心力，青春與畢生所學全數奉獻給疾病管制署，未料會遇到嚴重業務重大傷害過失。然而，針扎之後她自己到醫院就醫，沒有任何疾管署北區管制中心主管陪同，一個人在急診孤立無援就醫，按照醫囑服藥也十分驚恐。

黃瓊慧表示，該檢疫人員的主管說該員因工傷請假，必須要先請病假，而工傷假要給莊人祥簽呈。請問衛福部，該員疫情期間在防疫第一線，為我們攔住很多境外移入的案例，卻因為同事的疏失搞得她可能會得愛滋、服用抗病毒藥物，身體不適還不能請工傷假，我們的國家是這樣對待第一線嗎？

桃園市衛生處表示，有了解相關資訊，但該員直接循疾管署內部管道陳情，未透過衛生局轉呈，目前該案由疾管署北區管制中心處理中。