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國家公園署：春季氣候多變 登山應評估風險

中央社／ 台北28日電

日前發生多起登山事故，內政部國家公園署今天提醒，春季氣候多變，高山冰雪尚未融化，民眾從事登山及水域活動務必事前做好萬全準備，例如應攜帶合適裝備、充足糧食、掌握氣象資訊及做好風險評估。

國家公園署今天透過新聞稿指出，近期有民眾登高山未攜帶足夠禦寒衣物導致失溫，或是未攜帶雪地三寶（岩盔、冰爪、冰斧）攀登高山而受傷及受困的情形。依據交通部中央氣象署預報，今天起鋒面通過，天氣呈現不穩定狀態，除了降溫外也會下雨，民眾若要從事登山或水域活動務必事前做好萬全準備。

國家公園署說，春季氣候仍多變，高山上的冰雪也尚未融化，步道濕滑易有滑倒、滑落的意外事件，加上鋒面南下影響，山上霜凍寒冷情形不容小覷，若無萬全準備，切勿隨意冒險攀登；再者，登高山前應先擬定完善計畫，包括體能訓練、路線規劃、備妥糧食及裝備、擬定緊急計畫等，登山過程也請定時聯繫留守人，向關心者報聲平安；而從事水域遊憩活動，也應備妥防寒衣物及救生設備，儘量避免獨自前往，以降低意外風險。

國家公園署強調，隨時掌握氣象資訊及旅遊地區路況是確保旅程安全的重要環節，建議民眾行前至交通部中央氣象署查詢最新天氣預報，密切關注目的地的天候變化，並根據當日情形彈性調整行程。

此外，國家公園署也提醒，在國家公園區域內從事活動也應遵守國家公園法規範，不得隨意生火、丟棄垃圾、棄置果皮、製造噪音或傷害動植物等，共同維護自然生態，秉持「負責任登山」與「尊重自然」的態度，充分準備、謹慎行動，讓每一次的戶外探索都能充滿意義與美好回憶。

國家公園 風險

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