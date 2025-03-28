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桃園機場針頭竟亂丟！防疫護理師被扎傷需服抗愛滋藥 議員痛批

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園即時報導
黃瓊慧批機場防疫醫護站未按規定放妥回收的針頭，造成資深護理師被扎傷。圖／黃瓊慧提供
黃瓊慧批機場防疫醫護站未按規定放妥回收的針頭，造成資深護理師被扎傷。圖／黃瓊慧提供

桃園國際機場由疾管署設置的防疫醫護站，傳出21日一名護理師工作時被廢棄的針頭扎傷見血，護理師當天就衛福部桃園醫院急診，醫師給予愛滋、梅毒等傳染病預防治療。

桃園市衛生局上午表示，機場該醫護站為疾管署直接設置管理，據了解疾管署正積極的追查和關懷護理師。

護理師向桃園市議員黃瓊慧陳情，對自己在職場上遭受這種嚴重意外相當憂心。黃PO文描述並抨擊這樣的職災根本不應該發生，相關單位有嚴重疏失，引來各方聲援。

黃瓊慧強調，機場醫護防疫站為來自各國特定的旅客作必要的抽血檢驗，廢棄的針頭應該如何放置，醫院診所原本都有標準流程，機場當然不例外，偏偏就發生這種，有其他同事把數十個針頭放在塑膠袋，接班的同事未察覺，收拾的時候被針頭扎傷滴血，這真的是非常嚴重的業務重大傷害過失。

護理師向黃瓊慧反映，在機場上班15年，對桃園機場邊境檢疫工作付出全部的心力，把人生的青春，畢生所學的七年護理專長，全數奉獻給疾病管制署，卻因為被同事亂丟抽過血旅客的針頭刺傷流血，從那天起人生跟健康，發生了嚴重的變化。

黃瓊慧說，護理師當天自己去部立桃園醫院急診，沒有任何疾管署北區管制中心主管陪同，部桃醫院急診醫師為他要做愛滋、梅毒、性病、BC肝抽血檢驗，依照醫矚，現場服用愛滋、梅毒抗病毒藥物，當時感到十分驚嚇及恐慌，從沒想過這輩子活到現在，在機場檢疫第一線，嚴守邊境檢疫工作，防堵傳染病，境外移入到社區群聚傳染；平日嚴守規矩、全勤上班，沒請過病假，竟然發生了這種事。護理師後續，要繼續回診部桃醫院感染科，醫生也說要繼續吃愛滋抗病毒藥物，跟抽血追蹤血液。

網路留言聲援護理師，認為發生這種事太誇張了，如果同為護理醫檢相關人員還亂丟針頭，那真的是非常重大的失誤犯行，在醫院針扎事件是重大嚴肅的異常事件，正常醫療環境都會嚴肅看待跟處理，機場檢疫單位主管竟然是這種態度，不可原諒。

也有人留言和PO放廢棄針頭的回收箱，並強調醫院都有SOP還有公費反轉錄酶病毒抑制劑黃金72小時。身為護理師（指未依規定者）居然連針頭要卸下集中丟棄在收集盒的基本認知都沒有嗎？傻眼。

黃瓊慧指出，受傷的護理師要請假，主管說她因工傷請假，必須要先請病假，工傷假要署長簽。黃責問衛福部，這位護理師疫情期間在防疫第一線，攔住很多境外移入的案例，卻因為同事的疏失搞得她可能會得愛滋、服用抗病毒藥物身體不適還不能請工傷假？「我們的國家是這樣對待第一線嗎？」疾管署的關懷來得慢，護理師覺得沮喪，為此還看了身心科門診。

桃園機場 護理師 部立桃園醫院

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