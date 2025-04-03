烹煮蘆筍不能切！維持營養滿分 保存與調理需「方向正確」

根據日媒《Hint Point》報導，蘆筍含有豐富的營養成分，包括能促進體力恢復的胺基酸及維他命等。這些成分有助於維持免疫力、改善腸道健康，並可能降低血壓。但蘆筍的保存和調理方式對營養含量有很大影響，專家建議應「立著保存」，避免養分流失。

報導指出，蘆筍若平放保存，穗尖會試圖向上生長，導致養分消耗。而在料理前，應先以清水徹底清洗，特別是容易殘留汙垢的穗尖及蘆筍表面的小三角形葉片。此外，接近根部的外皮較硬、纖維較多，可先切掉。根部以上三到五公分的外皮可用刨刀削除，提升口感。這些削下的皮和周圍富含營養，外皮不要削得太厚、不需整支削皮是一個重點。削下來的外皮，可用來加入其他菜餚拌炒，避免浪費。

蘆筍含有天門冬醯胺（Asparagine），能抑制血壓上升。也含有多酚(polyphenol)的一種──「蘆丁」（Lutin），能暢通微血管、防止動脈硬化和高血壓。在烹煮時，蘆筍應「整根燙熟不切短」以保留水溶性養分，如維生素C和葉酸。最理想的方式是「先立著燙最硬的根部20至30秒」，再將蘆筍放平繼續燙約1分鐘，使根部與穗尖口感一致。若想降低養分流失，也可加入少量的水，再以微波爐調整加熱時間。

蘆筍不僅是春夏季的健康蔬菜，西式、中式和日式料理中皆可使用。若能妥善保存與料理，將能避免浪費、享受當季的美味與營養。