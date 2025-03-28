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變天了！ 鋒面+東北季風 北東陰短暫雨、氣溫愈晚愈低

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北部、東半部陰天，局部地區有短暫雨機會，降雨強度偏低，大致上是冬天東北季風影響的天氣型態。本報資料照片
北部、東半部陰天，局部地區有短暫雨機會，降雨強度偏低，大致上是冬天東北季風影響的天氣型態。本報資料照片

鋒面系統凌晨到清晨期間通過台灣北部，將繼續往南移動，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，由於結構偏弱，對流雲系發展不明顯，降雨比預期更少。後續受東北季風影響，迎風面北部、東半部陰天，局部地區有短暫雨機會，但降雨強度偏低，大致上是冬天東北季風影響的天氣型態。

歐宗學表示，中南部地區後續受到鋒面尾端結構通過的影響，還是會有雲量增多的機會，少數地區可能會有些飄雨，不過整體的天氣仍是晴到多雲，降雨相對少且不明顯。

而在東北季風增強以後，接下來要注意的是氣溫變化，歐宗學表示，今天北部地區的最高溫普遍都是出現在凌晨時段，因此在鋒面過後東北季風就開始帶來冷空氣，今天白天期間氣溫回升都不太明顯，高溫僅在20度左右，甚至還會繼續往下降，陰冷的感受與昨天以前的晴暖差異非常大。

他說，北部市區夜間氣溫下探到15至16度，郊區再低2至3度左右。中南部地區目前氣溫相對偏高，中午以前氣溫再繼續攀升，中部高溫可達27至30度，南部可達30至32度。不過下半天到夜間也會逐漸降溫，晚間氣溫就會明顯偏涼甚至有冷意，中部低溫會降到16至18度，南部18至20度。花東白天期間相對偏暖，高溫26至29度，夜間低溫下探至17至19度左右。

這波東北季風影響的時間偏長，歐宗學表示，從今天開始到一直到下周清明連假以前，大致都持續著東北季風環境。明天會開始有華南雲系東移帶來水氣，北部、東半部維持陰雨天氣，中南部多雲到晴，山區附近也會有零星短暫雨機會。

歐宗學表示，明晚開始到下周一，有較明顯的華南雲雨區通過台灣附近，屆時中北部、東半部比較普遍的陰雨天氣，南部地區偶爾局部短暫雨，以山區附近較容易受影響。下周二至周三華南雲雨區逐漸減弱離開，但在北部、東半部及各地山區都還是維持有局部短暫雨機會。

下周四開始清明連假，歐宗學表示，目前看水氣仍然稍多，不過東北季風已經減弱，因此雲量偏多容易下雨的位置會偏向東半部及各地山區，其他平地區域是否受影響，仍有較大的不確定性，繼續觀察。

歐宗學表示，而在此段期間，北部地區受到冷空氣配合陰雨天氣影響，氣溫感受會像是又回到秋冬季節，持續溼冷，要到清明連假期間，東北季風減弱且天氣轉好以後才會逐漸回升。愈往南走受冷空氣影響愈小，且天氣也較為穩定，白天氣溫相對較舒適或溫暖，但早晚期間依然會有比較明顯的低溫出現。雖然不到非常寒冷，不過在南來北往或日夜交替時，仍要注意氣溫差異。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 氣溫

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