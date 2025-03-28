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7處快速道路大貨車速限調整 4/1起降至80公里

中央社／ 台北28日電

台66線等7處快速道路的大貨車速限將調整，4月1日起，比照西濱快速公路，從時速90公里降至時速80公里。

公路局去年底宣布，台66線等7處快速公路的速限將比照西濱快速公路，從時速90公里調降至時速80公里，今年1月1日起為宣導期，4月1日起正式實施。

公路局統計，台61線西濱快速公路自112年3月1日起，實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比由15.4%減少至11.8%，有顯著下降趨勢。

公路局有鑑於大貨車降速對於安全有顯著效果，今年4月1日起，7處快速道路速限也調降至80公里，包括：台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）。

西濱快速公路 速限

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