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台東連3年恙蟲病例全國之首 衛生局曝這環境最多

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東地理環境多山多叢林，易成恙蟲高風險區域，累計今年1至3月全國通報個案數達9例恙蟲病病例，其中花東地區占5例，尤其台東已連續3年病例數居全國之首。記者尤聰光／攝影
台東地理環境多山多叢林，易成恙蟲高風險區域，累計今年1至3月全國通報個案數達9例恙蟲病病例，其中花東地區占5例，尤其台東已連續3年病例數居全國之首。記者尤聰光／攝影

清明時節進入中央疾管署第4類法定傳染病恙蟲病高峰期，累計今年1至3月通報個案數達9例恙蟲病病例，其中花東地區占5例，尤其台東已連續3年病例數居全國之首。衛生局表示，病例居高不下和環境拖不了關係。

衛生局疾病管制科長劉曉穎說，恙蟲喜愛草叢及樹林的環境，尤其是老鼠多的棲地，而台東地理環境多山多叢林，恙蟲自然多，成為高風險區域，每到3至4月清明時節，不少民眾前往山區墓園祭祖掃墓，就易被叮咬。

她表示，通常被恙蟲叮咬的部位是雙腿及屁股，且大多是穿著短褲，一旦被咬到了，會出現很小的結痂傷口，就像是燒傷，病發症狀如感冒發燒，大部分的民眾容易輕忽，過去就曾發生因延誤治療，出現併發症不幸過世案例。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年1月至3月，全國累計通報9例恙蟲病病例，其中花東地區占5例。回顧去年全國總計257例病例，而台東縣總計70例病例，且自2022年起連續3年病例數居全國之首。

為此，衛生局為做好恙蟲防治，日前委託台灣大學團隊進行恙蟎監測調查，發現台東恙蟲主要寄生在農田及野外老鼠身上居多。因此，呼籲清明時節及暑假旅遊旺季，民眾從事戶外活動要隔外注意小心，盡可能著長袖長褲。

衛生局強調，自身防護可使用含DEET或派卡瑞丁的防蚊液，回到住處立刻沐浴更衣。另一旦出現症狀立即就醫；恙蟲病資訊可上疾管署全球資訊網查詢或撥打防疫專線1922及衛生局防疫電話089-347018洽詢。

台東 恙蟲 衛生局

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