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東北季風增強氣溫下降 30及31日高山可能零星降雪

中央社／ 台北28日電

中央氣象署預報，今天起東北季風增強，各地氣溫都會下降，北台灣較明顯，且降雨機率提高，30日及31日中部以北3500公尺以上高山可能有零星降雪。

氣象署說，今天鋒面通過，東北季風接著增強，北部及宜蘭氣溫將顯著下降，且越晚越涼，中部及花蓮入夜後氣溫也逐漸下降。

氣象署預報白天北部及宜蘭、花蓮高溫約攝氏21至24度，比昨天高溫降了攝氏10度以上，其他地區白天仍可達29至33度，入夜後北部及宜蘭低溫約15、16度，其他地區18至21度；離島澎湖全天19至26度、金門15至21度、馬祖13至16度。

氣象署說，東北季風將持續影響至4月3日，明天至31日較涼，北部及東北部低溫約14度，其他地區16至18度，金門及馬祖11、12度；高溫部分北部20度、中部25度、南部28度，花東23、24度，澎湖21度、金馬17至19度。

氣象署說，今天起降雨機率提高，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區也有零星短暫陣雨；明晚起至31日，華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫陣雨。

氣象署預測，3月30日及31日，中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象。

東北季風 氣象署 馬祖

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