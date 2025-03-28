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「氣溫不是緩降，是驟降」！專家提醒今起急冷6天：高山有機會降雪

聯合新聞網／ 綜合報導
28日起受鋒面通過及東北季風增強影響，氣溫驟降。圖為台北中山捷運站周邊民眾。圖／聯合報系資料照
28日起受鋒面通過及東北季風增強影響，氣溫驟降。圖為台北中山捷運站周邊民眾。圖／聯合報系資料照

今（28日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，愈晚愈冷，氣象專家林得恩提醒「氣溫不是緩降，是驟降！」。

今晨北台灣明顯降溫，林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文提醒「氣溫不是緩降，是驟降」，指出從今日起，分別前後受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部地區氣溫將顯著下降，且越晚越涼冷，低溫陡降至攝氏14至15度；中部及花蓮地區低溫估計也在攝氏16至18度之間；南部及台東地區日夜溫差大，低溫也降到攝氏17至19度，這樣的天氣型態至少可以再維持個5至6天左右。

在濕冷的情境下，下周日至下周一（30日至31日），若溫度水氣條件配合，中部以北、宜花3500公尺以上高山也會有降雪機率，雪量及降雪區域較前一波來得侷限，注意道路結冰、溼滑情形，前往高山務必備妥裝備，保持警覺、小心安全。

中央氣象署表示下周二至下周四受東北季風影響，北部、東北部仍較涼，水氣仍多，至下周五起東北季風減弱，氣溫逐減回升。

低溫 天氣動態 東北季風 氣溫 降雪

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