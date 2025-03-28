昨天熱爆1地飆37.6度高溫 鄭明典：今天降溫有限

昨天西南風環境下，全台氣溫飆升，炎熱宛如夏，高溫普遍達33到35度；台東太麻里有焚風發生，高溫達37.6度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，昨天太熱了，台北到今天清晨4點半左右才降溫，但是天氣明顯偏乾，今天的降溫有限。

中央氣象署說，今天開始北部氣溫急降，中午氣溫17至19度左右，花東約22至25度，中部仍有27度，南部約30度。北部及東半部轉短暫陣雨，中部零星雨。馬祖及近海有雷雨發生機率，留意較強對流帶來的劇烈天氣如強降雨、強陣風、雷擊。

明天至清明連假初的4月3日東北季風影響，北台灣涼冷，周日、下周一華南雲雨區影響期間更顯溼涼。中南部氣溫及降雨變化不如北台灣顯著，不過清晨夜晚也涼，中部偶雨，南部多雲、山區偶雨。