溼冷如冬！鋒面+冷空氣接力「北部下探12度」 吳德榮：明晚起雨區漸擴大

有別於昨天晴朗暖熱好天氣，今天起天氣劇烈轉變。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面通過，北台灣雲量增多，轉有局部短暫雨，氣溫驟降、愈晚愈冷；其他地區雲量略增，氣溫下降亦轉涼。北部20降至12度、中部15至27度、南部17至30度、東部14至30度。

吳德榮說，明天北部及東半部有局部短暫雨；周日降雨範圍擴大至中部以北，南部山區亦偶有降雨機率。鋒後南下的冷空氣，雖僅為東北季風等級，北台灣氣溫仍明顯下降，轉為溼冷如冬的天氣；乍暖還寒要注意調適。

下周一至下周三冷空氣略減弱，氣溫略回升；吳德榮表示，下周一、下周二華南雲系續東移，中部以北及東半部有局部雨、南部山區亦偶有降雨機率，北台灣持續溼涼。下周三華南雲系離開，大台北東側、東半部偶局部短暫雨。

清明連假4天的天氣，吳德榮表示，大致趨於穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。不過，模式在模擬清明連假的第2、3天（下周五、下周六）之間，似乎有微弱鋒面掠過，帶來短暫降雨的變化。由於各國的模擬結果都不相同，顯示不確定性太大了，這波微弱鋒面是需再進一步觀察、再作調整。