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北台灣氣溫「跳水」轉溼涼 明起至清明連假乍暖還寒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

北台灣今天的氣溫如「跳水」般驟降，務必注意天氣變化。中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部及東部氣溫亦逐漸下降，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部、東半部地區及金門有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴。

明天至下周一東北季風影響，北部、東北部及東部天氣整天較涼，其他地區早晚亦涼；明天白天北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，明晚起至下周一華南雲雨區東移，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周二至下周四東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周五起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；下周五至4月6日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周日、下周一中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪的機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動注意安全。春季天氣變化快速，鋒面及華南雲雨區影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

恆春 東北季風

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