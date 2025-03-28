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鋒面通過+東北季風增強轉溼涼 北部高溫降幅逾10度以上

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部及東部氣溫亦逐漸下降，北部、東半部地區局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨。本報資料照片
鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部及東部氣溫亦逐漸下降，北部、東半部地區局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨。本報資料照片

鋒面通過，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期上午之前北部、東北部會有一陣雨勢，發生雷雨的機率不高，但不能完全排除，降雨時間延續較久的話，有可能會影響到北台灣上班時間的天氣，其他地方受影響不明顯。

他說，上午之後的降雨會繼續集中在新竹以北到東半部的宜花東一帶，其他地方雲量增多，但是降雨的機會仍然不大。因此就天氣上來說，今天受影響較大、比較有可能下雨的地方還是在北部、東半部，中部及南部看來還是不太有下雨的機會。

溫度方面，吳聖宇表示，鋒面過後，東北季風增強帶來較涼空氣，預估北部、東北部白天高溫會只剩下20至22度，比昨天高溫降幅超過10度以上，落差非常明顯。中南部、花東地區受影響就相對較小，白天高溫還是有可能來到26至28度以上。台南以南、台東一帶仍有機會達到30度或以上，南北之間的差異很大。

吳聖宇表示，今晚到明天清晨低溫在北部、東北部空曠地區可能降到12至14度，市區低溫14至16度，中部空曠地區低溫13至15度，市區低溫15至17度，南部及花東空曠地區低溫14至16度，市區低溫17至19度左右。冷空氣強度不是很強，但是在北台灣感受上還是會頗有涼意，愈往南受影響就愈小，有轉涼但幅度有限。

吳聖宇說，周末期間到下周一、周二受華南雲雨帶影響，中北部、東半部天氣不好，下雨機會高、下雨時間長，南部受影響就會相對小得多，降雨較少，也比較短暫。末比較詳細的天氣等明晚再來跟大家說明，總之看起來天氣狀況不太適合安排假期活動，先提醒大家注意。

低溫 高溫

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