74歲翁陪妻看診「順道」接受肺癌篩檢 確診為二期腺癌

苗栗一名74歲老翁，日前陪妻子到衛福部苗栗醫院看診，因自身年齡及抽菸史符合做肺癌篩檢資格，順道洽詢癌症篩檢櫃台並接受安排進行相關檢查，後來透過低劑量電腦斷層檢查、核磁共振及正子掃描，確診為第二期腺癌，

院方表示，老翁經轉介至胸腔外科門診看診，經相關醫療器材確診為惡性腺癌，且是第二期，安排住院接受胸腔鏡右下肺葉切除手術。

苗栗醫院胸腔外科醫師陳俊諺表示，胸腔鏡切除肺腫瘤也稱為胸腔鏡輔助肺切除術，屬於微創手術，具有傷口小、恢復快、住院時間短、術後併發症少等優點，且藉由胸腔鏡技術提供外科醫師更好的視野，能精確切除腫瘤，並保護周圍健康組織。小切口相對於傳統手術留下的傷疤較小，對患者的外觀影響也較小。

他指出，肺癌治療通常包括手術、放療及化療等方法，醫師會根據患者病情、腫瘤大小及位置，制定個性化治療計畫，對早期發現的肺癌患者，手術切除腫瘤是最有效的治療手段之一，術後5年生存率可達70%至80%；對於晚期患者，可能需要結合化療和標靶及免疫治療，以延長生命及改善生活質量。

陳俊諺指出，肺癌是全球致死率最高的癌症之一，每年奪走數十萬人生命。隨著醫療技術進步，早期篩檢成為提高肺癌存活率的重要手段。目前低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，是唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，透過肺部LDCT檢查，可顯著提高早期發現率，在早期階段發現微小腫瘤，可提高治療成功機會，呼籲大家應重視肺癌篩檢，特別是高風險群應定期接受檢查。