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84.1公尺！ 台灣最高樹 笑傲東亞

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台灣70公尺以上巨木 製表／李柏澔
台灣70公尺以上巨木 製表／李柏澔
農業部林業試驗所、成大共組「找樹的人」團隊，在二○二三年一月於台灣中部大安溪源頭溪谷附近，發現樹高八十四點一公尺的台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，經去年一整年的光達分析，確定大安溪倚天劍不僅是全台第一高樹，也是東亞第一高樹。林試所昨發表大安溪倚天劍等身照，高聳入天的模樣，氣勢驚人。

不過成大空間與測量學系教授王驥魁也說，目前全台六十五公尺以上巨木有九四一棵，但根據資料比對，近十年約有四十六棵巨木消失，消失速度比預期中還快，很可能二百年後這些巨木將統統消失殆盡，但目前尚不清楚原因。

以台灣為拉丁屬名的台灣杉、紅檜、台灣扁柏、香杉、台灣肖楠合稱為「台灣針葉樹五木」，其中分布在中海拔霧林帶的台灣杉常一枝獨秀聳立在稜線上，成為突出樹冠層的孤絕大樹，被譽為台灣針葉樹的帝王，也是台灣特有種，台灣杉在魯凱語中的意思是「撞到月亮的樹」，樹高可達九十公尺。

找樹的人團隊迄今尋獲確認台灣樹高七十公尺以上巨木共有八株，樹種均為台灣杉，分別為八十四點一公尺的大安溪倚天劍、八十二公尺的卡阿朗巨木、七十九點一公尺的桃山神木、七十五點九公尺的風之巨木Behuy、七十三點七公尺的西施巨木、七十二點九公尺的南坑溪巨木、七十一點九公尺的丹詩神木，以及七十一公尺的雙子星巨木。

據農業部二○一六年資料，台灣共九點五億棵樹木。「找樹的人」團隊，用光達技術找出全台樹高逾六十五公尺巨木，再鎖定可能的最高樹進行實測，發現大安溪倚天劍的存在。

為了記錄大安溪倚天劍的影像，林試所找來澳洲「The Tree Project」主持人史帝夫．皮爾斯（Steven Pearce）來台掌鏡，為大安溪倚天劍拍攝等身照。史帝夫表示，很希望這樣的巨木文化在自己的家鄉塔斯馬尼亞也能擁有，很羨慕台灣。

找樹的人計畫主持人徐嘉君表示，希望透過等身照呈現巨木真實比例，尤其大安溪倚天劍位在台灣中央位置，可以說位在台灣心臟的位置，希望能讓更多國人珍視台灣森林的美好。

團隊 林試所 農業部

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