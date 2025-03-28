枝條逾40公尺 巨木等身照首用空拍機

林試所昨發表大安溪倚天劍的等身照影像，巍巍挺立，虹勁蒼鬱的模樣，令人印象深刻，然而要完整拍下八十四點一公尺的巨木全貌，可不容易。攝影團隊花了兩天時間，跋山又涉水，還出動空拍機，才完成這個困難的任務。

為大安溪倚天劍掌鏡、澳洲攝影團隊The Tree Project主持人史帝夫過去曾拍攝過樓蘭台灣杉三姊妹、桃山神木的等身照，對於拍攝巨木並不陌生。

史帝夫表示，對自己而言，拍攝樹木只需按下快門並不難，但巨木生長環境複雜，因此找樹的人團隊完成拍攝巨木的過程非常繁雜，例如用高強度編織繩做軌道升降相機等，拍攝對團隊而言是很困難的工作，但很高興世界上有這麼看重巨木生態的一群人。

他還提到，大安溪倚天劍一個枝條就超過四十公尺，與澳洲塔斯馬尼亞的樹有很大差異。拍攝時天氣不錯，影像品質很好，後續編輯時間要二、三個月，「這次成果絕對會成為台灣的驕傲」。

林試所森林生態組副研究員、找樹的人計畫主持人徐嘉君則說，拍攝過程最大的挑戰是過河和架繩，大安溪水勢凶猛，團隊工作時間有限，沒時間等水位變低，只能鼓起勇氣過溪，爬山過程也要翻過險峻斷崖。

徐嘉君說，大安溪倚天劍所在地形難度相當高，架繩充滿不確定性和危險性，過去都是人先爬上去架好，而相機系統需好幾棵樹當支點，因此還要爬好幾棵樹，這次首度使用空拍機，拍攝了兩天左右。