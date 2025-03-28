男孩何時割包皮 3狀況判斷

聯合報／ 王志仁／彰化秀傳紀念醫院泌尿科醫師

國小二年級的小明被爸爸帶來診間，因為學校體檢說包皮過長，想了解是否該割包皮，想當然爾，小明嚇死了，他不想割。

高一的陳同學，因為包皮過長，在國小時有生殖器發炎的經驗，在和爸爸討論後，由爸爸陪同來診間，提出割包皮的要求。

朋友或是青少年到底該不該割包皮？或是幾歲該割包皮？這一直沒有明確的答案。

許多男孩被父母帶來泌尿科門診評估包皮，常見2種情況：包皮退不下來、有時候癢癢的或有皮屑、包皮整個紅腫且有化膿；在小朋友未退下的包皮裡面，常看到一顆米粒般大小的腫塊，它叫做包皮垢，是由陰莖包皮內脫落的表皮細胞、皮脂所組成，這東西常造成家長的恐慌。

幼兒包皮過長沒有一定要接受手術。根據統計，剛出生的男嬰約有一半可以將包皮往後退出露出龜頭，且隨著小孩發育長大，比率會逐漸提升。7至8歲兒童包莖比率僅約1%。

治療小朋友包皮過長，其實可以先嘗試給予類固醇藥膏塗抹一、兩個月，包皮就有機會順利往後退出，且不會有全身性的副作用，這種方式在初次門診接受度很好，因為沒有要開刀，家長和小孩心理壓力較小。

何時該好好考慮手術呢？一是包皮反覆發炎感染；二是包皮口窄縮影響排尿，甚至常有尿騷味造成社交困擾；三是發生過崁頓性包莖，也就是因包皮開口過小，勉強將包皮後退，發現包皮開口勒住龜頭，若時間過長，有組織壞死的風險。

幼童割包皮還得考量麻醉因素，因為若想全身麻醉，在台灣健保的框架下，必須自費；但局部麻醉，小朋友是清醒的，他們是否能乖乖忍受整個過程。

割包皮的問題，如果不是緊急必要，或許可以等小孩成長到青少年，比較平穩、較耐痛的時候，再來考慮手術。而青少年通常術前好好溝通，衛教清楚，局部麻醉大多沒問題。

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