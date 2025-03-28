善用科技 高齡輔具多樣化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

長輩行動不便，只能使用容易顯老的拐杖嗎？台灣今年將邁入超高齡社會，身體機能老化，膝關節首當其衝，許多高齡長者需要行動類輔具來協助身體平衡能力。樂齡網總經理張慶光表示，如何讓高齡族群保有行動能力、生活獨立自主，輔具扮演不可或缺的重要角色。

不少人認為輔具就是病床、輪椅，甚至與身障用品畫上等號，抗拒使用。張慶光說，輔具的範圍非常廣，舉凡食衣住行育樂，幾乎都有相關輔具可以讓照顧者提升照護效率，或增加使用者的自信心，他強調，「安全、便利」是輔具的核心。

南韓早一步已邁入超高齡社會，截至去年12月，全國5100萬人口中，每5人就有1人超過65歲，65歲以上占比逾20%，銀髮市場潛力龐大。張慶光觀察，南韓高齡化程度嚴重，名列世界前茅，但也擴大了銀髮商機，光是行動輔具就有各種類型、款式可選擇，還有其他生活用品類。

台灣也漸漸朝這方向前進，引進新穎的代步車，融入現代化科技預防跌倒。張慶光表示，我國65歲以上長輩已超過450萬人，占總人口數19.35%，對於輔具及長照的需求愈來愈高。他強調，走路、移動是日常生活中的「必須」，但除了行動輔具之外，還可善用其他類別的輔具自理生活。

以失智長輩為例，因認知功能退化而使日常生活受到影響，在輔具的選擇上，首先是「預防走失」產品，例如GPS手表、協尋手環、雲端安全系統等。另外，失智症最典型的症狀為「短期記憶力喪失」，可利用電子提醒藥盒、顯示日期的鬧鐘、相片輔記電話等用品來改善。

除了高齡長輩、行動不便、失智症族群，只要有功能退化的傾向，就可以使用輔具。張慶光指出，助聽器也是輔具；聽力衰退與失智症有因果關係，提早一步維護聽力、備好輔具，有助於遠離失智症的發生。

張慶光指出，「樂齡網」繼進軍港澳市場後，今年正式拓展南韓市場，日前與南韓江原控股集團簽署戰略合作協議，將由江原控股經銷樂齡網代理之台灣銀髮優質產品，協助導入南韓通路，為長者打造理想的居家照護環境。

南韓 失智症 輔具

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