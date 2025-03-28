健康主題館／免固定回診 腹膜透析提升生活彈性

腹膜透析是從腹部的導管輸進乾淨的透析液進行治療，由腎友趁白天空檔進行換液4-5次。圖／123RF 台灣透析人口已逾九萬人，主要治療方式分為血液透析（HD）與腹膜透析（PD），然而腹膜透析的使用率僅占9%，遠低於國際平均。相較於血液透析，腹膜透析可在家中於夜間進行，不須每周固定回診，大幅提升患者的生活彈性，有助於兼顧就學或工作。

台中榮總與亞大醫院日前共同舉辦腹膜透析國際論壇，邀請泰國、馬來西亞醫師共同探討腹膜透析在台灣的應用優勢與臨床經驗。會中針對透析流程、藥水濃度等臨床議題，展開熱烈交流。

亞大經皮植管 不用全身麻醉

腹膜透析分為兩種類型，包括可利用夜間進行一次透析治療的全自動腹膜透析（APD），以及更易攜帶可配合工作與旅遊進行透析的連續性可攜帶式腹膜透析（CAPD），此兩種治療方式的選擇，要視醫師專業評估決定。

亞洲大學附屬醫院腎臟中心副院長周哲毅。圖／亞大醫院提供 全國「經皮植管」風氣的引領者亞洲大學附屬醫院腎臟中心副院長周哲毅指出，過去傳統PD植管術後需兩周的時間，待傷口完全癒合才能灌液治療，而新型的門診經皮植管技術，讓患者無需全身麻醉，即可快速進行導管置入，立即開始透析，提供患者新選擇，若患者有緊急透析需求，也能避免住院等待期間可能產生的危險。

周哲毅分享一位80歲有心臟瓣膜疾病患者，當時因腎功能急速惡化需透析治療，除了治療的急迫性，也因為年齡較長，家屬擔心進入加護病房的風險，在他的建議下選擇門診經皮植管，在普通病房接受腹膜透析治療，除了避免血液透析對心臟造成負擔外，也讓家人得以全程陪伴，安心透析。

台中榮總腎臟科主任游棟閔。圖／台中榮總提供

台中榮總腎臟科主任游棟閔表示，中榮自2017年推動醫病共享決策（SDM）平台，透過完整的傾聽和醫病溝通，讓患者與家人能共同參與醫療決策，幫助患者選擇適合的透析方式。

中榮遠距監測 減輕心理壓力

游棟閔表示，腹膜透析為自主在家醫療，順應世界潮流，現在的全自動腹膜透析（APD）亦會結合遠距監測，如果晚上睡覺治療，並不會太影響生活，透析過程中，亦能即時回傳透析數據，讓醫護團隊遠端監控各項數據，如指數、體重、血壓異常等狀況，也有24小時緊急諮詢，腎友治療的安全性相對非常足夠，也能降低心理壓力。

游棟閔分享72歲獨居腎友的故事，該位腎友的透析數據異常，兩日未回傳，醫護團隊主動聯繫詢問才發現，原來是因為當時有腹瀉的情況，導致透析困難，透過團隊及時安排就醫，順利解除危機。

周哲毅指出，台灣腹膜透析比率偏低，主要受限於醫療端建議與病患習慣，然而，隨著技術的進步，有對患者更方便又安全的選擇，患者也有機會能選擇適合自己的透析方式。