托育專法送政院 擬採保母違規記點

衛福部擬訂「兒童托育服務法草案」，現已送至行政院。衛福部次長呂建德表示，草案預計本會期送至立法院審查。立委及專家昨建議，為杜絕幼兒不當對待事件發生，應將不預約訪視、保母違規記點制等入法。

立委林月琴等人昨舉辦「兒童托育服務法草案」公聽會。隨著家長送托比率提升，兒虐事件從家內父母對子女施暴，變成家外保母、托嬰中心保育員對孩子施暴，且相關通報機制未整合，林月琴說，衛福部訂定草案時，應強化家外兒虐通報及處理機制。

立法委員張雅琳則說，兒托專法草案應明訂「不預約訪視機制」，強化居家托育訪視人員執行公權力，托育人員發生重大違規事件時，應賦予主管機關立即停止托育服務法源依據。

彭婉如基金會專員張承宇說，坊間有保母嚴重超收，又讓孩子趴睡陷入窒息危險，但這些行為只要限期改善就「船過水無痕」，仍可繼續從業，呼籲兒托專法採計點制，計點達一定程度應吊銷執照，確保孩童安全。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部版本草案目前已邀集行政法專家討論，未來可將計點制納入該條文子法討論。