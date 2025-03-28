5年砸489億 政院通過「健康台灣」

行政院昨拍板衛福部五年期「健康台灣深耕計畫」，於民國一一四至一一八年投入四八九億元，補助醫療機構等，力拚優化醫療工作條件、規畫多元人才培訓、導入智慧科技醫療及社會責任醫療永續。

行政院長卓榮泰表示，計畫經費龐大，避免「大者恆大」，要妥善配置資源。

桃園市副市長蘇俊賓昨出席行政院會呼籲，中央應整合跨部門資源，強化醫療體系與社區照護，不應將健康台灣深耕計畫與既有政策切割。

蘇俊賓批評，護理人才流失成為全國醫療體系的嚴肅問題，但去年底衛福部「護助ｅ起來」平台，把近五年護理人員空缺率及離職率統計資料下架，因民國一一二年起推動三班護病比標準，空缺率估算標準不同無法比較，但不能因為被批評就不公布數據。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，一一○年五月起新冠肺炎疫情嚴峻，醫院人力全面投入防疫任務，暫停收集一○九年度資料；另由於實施三班護病比，醫院勢必要多聘請人，空缺率一定會變得比較嚴格，「不是要蓋牌」，因解釋定義會有落差，原則上是希望公開透明。

新光醫院副院長洪子仁說，該院將鎖定人才培育、智慧台灣二計畫面向爭取經費，盼改善醫護因待遇而離開的情況。