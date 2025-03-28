聽新聞
0:00 / 0:00

好貴！墾丁台灣祭 有民宿895元房型漲到7980元

聯合報／ 記者胡瑞玲潘奕言／連線報導
獨立音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁傳出非法旅宿業者乘機哄抬房價，屏縣府可能開罰，圖為示意圖，與新聞當事人無關。記者潘奕言／攝影
獨立音樂盛事「台灣祭」將登場，墾丁傳出非法旅宿業者乘機哄抬房價，屏縣府可能開罰，圖為示意圖，與新聞當事人無關。記者潘奕言／攝影

一年一度獨立音樂盛事「台灣祭」於四月三日至五日在墾丁登場，預計有上百萬旅次朝聖，卻傳出有非法旅宿業者趁機哄抬房價，住宿一晚從八九五元喊到七九八○元，一口氣抬價近九倍。觀光署長周永暉呼籲業者自律。屏東縣府交旅處表示，至該民宿稽查發現為非法業者，若確定違法將開罰六萬至卅萬元。

墾丁台灣祭即將登場，有民眾指出，查詢活動期間民宿價格，發現竟有民宿從平日每晚八九五元飆漲到七九八○元。屏東縣府交旅處表示，發現對方為非法業者，但稽查時無人開門。據查該民宿有三個人共同持有，已寄出雙掛號通知，要求三人在十日內陳述意見，若最終確定有違規哄抬價格，將視民宿房間數開罰。

「房價有平假日、淡旺季的差別很正常，但這種哄抬九倍價格的作法就真的太誇張。」陳姓民宿業者說，現在恆春半島業者大多很自律，但就是有老鼠屎，難道嫌墾丁觀光還不夠慘嗎？

屏東縣民宿協會理事長余松華說，墾丁近年來話題不斷，民宿業者都戰戰兢兢，深怕又砸了墾丁的觀光招牌，在這非常時期，這種趁機哄抬價格的業者已經很少了，沒想到竟出現害群之馬，大家都支持縣府強力取締，並用最高標準裁罰。

周永暉說，業者應要自律才能把觀光環境做得更好，口碑行銷很重要。為了推動觀光，觀光署也和全台廿二縣市合作，共同推動「台灣觀光一百亮點」，每月輪流由各縣市擔任主打星，四月由苗栗縣、連江縣接棒。

連江縣長王忠銘說，推薦遊客四月參加「馬祖藍調時光」系列活動，結合藍眼淚景觀，串聯北竿大坵島、馬祖地質公園、莒光坤坵沙灘三處亮點。苗栗縣副縣長邱俐俐說，苗栗是台灣賞桐花的熱門地點，配合觀光署電子集章抽獎，提供多項好禮。

墾丁 屏東縣 民宿

延伸閱讀

台灣祭非法民宿房價飆近9倍 屏東縣府啟動稽查

墾丁台灣祭住宿「895元漲到7980元」 觀光署長籲業者自律、非法就取締

台灣觀光4月主打縣市出爐 觀光署攜手黃小玫拍片推國旅

連江縣府北竿鄉政座談 縣長王忠銘：各鄉盈餘比縣府多

相關新聞

84.1公尺！ 台灣最高樹 笑傲東亞

由農業部林業試驗所、成大共組「找樹的人」團隊，在二○二三年一月於台灣中部大安溪源頭溪谷附近，發現樹高八十四點一公尺的台灣...

4月徵文主題 我在急診的日子

急診壅塞已成日常，看病、待床都需等上一段時間，你及親友是否遇過類似困境，當下如何紓解鬱悶情緒？或幸運受到醫事人員貼心照護...

健保7大新制5月上路 首度給付食品

衛福部健保署昨召開「健保醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，共通過七大項重大給付，包含預立醫療諮商補助對象擴大、居...

好貴！墾丁台灣祭 有民宿895元房型漲到7980元

一年一度獨立音樂盛事「台灣祭」於四月三日至五日在墾丁登場，預計有上百萬旅次朝聖，卻傳出有非法旅宿業者趁機哄抬房價，住宿一...

健康主題館／免固定回診 腹膜透析提升生活彈性

台灣透析人口已逾九萬人，主要治療方式分為血液透析（HD）與腹膜透析（PD），然而腹膜透析的使用率僅占9%，遠低於國際平均...

托育專法送政院 擬採保母違規記點

衛福部擬訂「兒童托育服務法草案」，現已送至行政院。衛福部次長呂建德表示，草案預計本會期送至立法院審查。立委及專家昨建議，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。