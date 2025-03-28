健康你我他／早安圖暖心給力 給自己治癌信心

群組裡琳瑯滿目的早安圖為我揭開一天的序幕，賞心悅目的圖文，讓人眼睛為之一亮。平時的早安圖像錦上添花；而治癌期間一位在加拿大多倫多的老同學、一位癌友的暖心早安圖，像雪中送炭般持續給力。

治癌時，頭髮掉光，白血球低下，不宜社交群聚，早安圖是我的精神食糧，鼓舞情緒低落的我。每天同學總是在台灣的早晨傳來溫暖，不間斷鼓勵我，起床看著早安圖，心情漸漸好轉，讓我恢復信心。

感恩醫院得宜有效的治療，使病情趨於穩定，我也把早安圖轉傳給住院認識的病友，把關心藉著早安圖傳遞出去，互道平安，希望正能量鼓舞放療、化療中身心受苦的她，因為同病相憐相惜，我們經驗分享，她曾自製元氣滿滿的晨間運動早安圖給我，我們互傳早安圖八個月不間斷。

早安圖之外，我也打電話安慰她，但是近來我的早安圖她只讀不回，不得已中斷了早安圖，心中卻時常掛念。一段時間後，我接到她的孩子為她發的最感傷訊息，她已從人生舞台謝幕了。但願她在世上最後的日子，每天的早安圖有為她打氣，給她溫暖，撫慰她的心靈。

遠隔重洋的老同學，因早安圖和我再串起深深的友誼；不敵病魔的友人，雖然逝去，但這兩段暖心給力的早安圖時光，同感施與受的快樂與安慰。早安圖陪伴我治療的日子，長留我心。