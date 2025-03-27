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明轉濕涼！這天雨區擴大、溫度驟降剩14度 清明連假天氣曝光
明天鋒面通過、東北季風增強，北東轉為降雨的天氣型態，且氣溫率先驟降，中央氣象署預報員林定宜表示，明天高溫剩下20度，晚上大台北更僅剩16度，周六至下周一受華南水氣加上東北季風影響，雨區擴大、溫度再探低，低溫僅14度，清明連假雖氣溫逐漸回溫，但北部、東半部及中部山區仍有雨。
林定宜說，明天清晨鋒面通過，隨後東北季風增強，溫度將驟降，北部、東半部白天高溫僅剩20度，晚間大台北低溫僅16度。而這波冷空氣最冷時間為周六晚間至周日（29至30日），北部、東北部低溫僅14、15度，他地區約16至18度。
下周一（31日）氣溫雖逐漸回升，但普遍仍偏涼，北部、東北部約15至23度，中部16至27度，南部18至29度，花蓮18至23度，台東19至23度。
降雨部分，林定宜指出，明天北部、東半部有局部短暫陣雨，中部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，今天晚上至明天清晨鋒面尚未抵達前，金門、馬祖、高雄以北地區有低雲或霧影響能見度。
周六至下周一受到華南雲雨東移及東北季風影響，天氣較為濕涼，北部、東北部有短暫陣雨，且有局部大雨發生機會，中部、東南部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨，南部平地大致為多雲的天氣。
清明連假天氣部分，林定宜表示，連假期間因東北季風減弱，氣溫將逐漸回升，但4月4日至6日期間，北部、半部、中南部山區還是有局部短暫雨，但因預測時間較長遠，不確定性大，還需持續觀察。
另外，這周仍有降雪機會，林定宜提及，周日至下週一，中部以北、東北部、花東3000公尺以上高山，有降雪的機會。
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