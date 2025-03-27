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鴻禧太平高爾夫球場替代方案 環委這原因建議「不應開發」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案，環境部下午進行第3次替代方案初審會，環保團體反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件，本案最後經環委建議不應開發。記者曾學仁／攝影
針對台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案，環境部下午進行第3次替代方案初審會，環保團體反對這種力圖死灰復燃的殭屍環評一再送件，本案最後經環委建議不應開發。記者曾學仁／攝影

環境部今天審查「鴻禧太平高爾夫球場變更籌設面積申請案（替代方案），本案經環評委員認為，由於開發場址位於石虎棲地，以及毀壞完整林相等，本案2019年已被認定不應開發，今天的替代方案仍有相同問題，開發面積甚至還擴大，因此建議本案不應開發。

本案開發單位同禧育樂股份有限公司，所提「鴻禧太平高爾夫球場變更籌設面積申請案環境影響說明書」前經環保署審查認定不應開發，並於2019年3月18日公告審查在案。然而本案目的事業主管機關教育部於今年2月5日轉送「鴻禧太平高爾夫球場變更籌設面積申請案（替代方案），開發單位擬於原地點申請擴建球場面積20.3757公頃，並增加球洞數9洞，全數皆為私人土地。

開發單位表示，開發基地周邊過去已知的石虎分布最後的記錄為6年以前，且記錄的點位多數位於衝擊區（後9洞）旁頭汴坑溪的另一側，本計畫架設40台紅外線自動相機，連續記錄8個月皆未發現石虎活動，推測本區已非石虎主要活動區域，應屬於潛在石虎活動區域。

環保團體在會前與會中均抨擊，這種力圖死灰復燃而一再送件的殭屍開發案，以替代方案名義持續闖關是浪費行政資源，且業者提出的替代方案只有微調，還聲稱基地調查不到石虎，宣稱開發場址已非石虎重要棲地，完全睜眼說瞎話。

不過本案也有支持的一方，台中市太平區頭汴國小表示，當前的高爾夫球場提供了當地環境教育、生態教學的地點，這打破了過去對高爾夫球場的刻板印象，也讓當地紮根高爾夫球運動，期待球場永續經營，造福偏鄉學子。

農業部林業及自然保育署表示，石虎生活在淺山地區，主要威脅是棲地過度流失和路殺等，然而不只石虎，其他保育類物種習性上為森林性，次生林大面積轉變為開闊的草皮，將導致動物不去使用或離開當地環境，棲地減損對這些保育類物種有不可回復的衝擊。

環評委員表示，原方案和替代方案重疊率高達90%以上，石虎的調查只到有2022年8月到2023年4月，結果連去年的資料都沒有，本來很好的生態系要破壞的話，台灣其實沒有保留多少原生棲地了。

也有環委嚴厲指出，開發單位說要有補償區，但卻沒有拿出實際做法，如果沒把握就不要淌補償區的渾水，不要到處畫餅在那騙人。

本案經過3個多小時討論後，環評委員認為，本替代方案的國土保安用地雖然減少，但是遊憩用地卻反而增加，且2022年的台中地區石虎生態研究報告即指出，基地位於已知石虎利用棲地，建議本案仍不應開發，並送環評大會審查。

環評 石虎 農業部

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