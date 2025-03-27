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健保七大方案5月上路 首次給付「食品」照顧早產兒

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說明今共擬會議通過項目，共有七大類項目，其中通過給付母乳添加物，為健保首次給付食品，相關措施都將在5月上路。本報資料照片
健保署長石崇良說明今共擬會議通過項目，共有七大類項目，其中通過給付母乳添加物，為健保首次給付食品，相關措施都將在5月上路。本報資料照片

衛福部健保署今天召開健保共擬會議，除了急診相關給付調整外，通過多項給付包含生產給付增加、預立醫療諮商（ACP）補助對象擴大、居家血液透析納健保、基層護理人員加薪、術後復原加速康復計畫擴大、早產兒食品幾戶等等。健保署長石崇良說，本次會議通過給付母乳添加物，為健保首次給付食品，相關措施都將在5月上路。

健保署今召開「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，一口氣通過七大項給付都將在5月上路。石崇良說，考量早產兒需要母乳補充品費用，雖然屬於食品，但考量早產兒需要，給予出生1800公克以內或是37周以前的新生兒，在住院期間給予母乳補充品給付，也是健保第一次給付「食品」；預估有2200名新生兒受惠，預估花費3400萬元。

石崇良說，其次於「術後加速康復計畫」（ERAS）原本去年僅在台北試辦，發現可大幅降低病人術後併發症機會，也可將減少術院天數，效果不錯，因此今年全面擴大試辦，70歲以上高齡，並且麻醉高風險（3、4級）對象，執行髖關節、膝關節置換手術病人適用。

他說，ERAS以團隊為給付，必須要包含外科醫師、麻醉科醫師、護理人員、營養師、物理治療師等五類人員，術前要麻醉風險評估、營養評估降低手術風險，術後也要營養矯正、血糖血壓控制等整合照顧，個案給付團隊1.8萬點，預計一年2600件，預計花費5000萬元。

第三，預立醫療諮商補助對象擴大，除了住院中的65歲以上重大傷病患者且罹患安寧收案所列的疾病、輕度失智住院病人、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象外，石崇良說，新增65歲以上重大傷病，以及大家醫計畫中有多重慢性病者兩類對象也會提供3000點給付預估有6萬人受惠，花費1.8億元。

第四，生產給付改善部分，現行西醫基層生產保障點數1點1元，但醫療院所卻沒有，本次調整保障醫院點值1點1元，預計花費2億元。另外，石崇良說，夜間、假日的自然產，同樣屬於難以預期案件，將比照緊急手術給付加3成，預計花費2.1億元。

第五，居家血液透析給付也比照醫療院所，每次給付3912點，並且給予訪視費用1200點，視訊同樣提供給付有420點；另外居家透析機器的費用由病人負擔，但年上限不超過12萬元。

第六，基層診所前30次的診察費，每人次加24點診察費。石崇良說，基層診所沒有護理費，因此透過診察費加幾改善基層護理人員薪資，診所必須要調高護理薪資才會撥款，預計花費6億元。

最後在急診相關部分，石崇良指出又可以分成四項目，挹注其他部門預算超過40億元，分別為急診診察費拆分為診察費跟護理費調升10%、急診觀察床調升60%；急救責任醫院重度給付比照醫中、中度比照區域醫院；離島急救責任醫院加成給付，一般級加10%、中度級加30%、重度級加50%；急性一般病床住院護費，依照醫院層級加12至15%。

健保署 早產 石崇良

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