快訊

金秀賢被挖「超強誘導式對話」 引未成年金賽綸自願親密接觸

免費停車？汽車停在桃園平交道鐵軌上 台鐵雙向列車誤點

美國揮關稅大棒 加拿大、歐盟恐反制！川普威脅嗆「徵收更多」

113年公益彩券盈餘 財部：146億元為地方社福財源

中央社／ 台北27日電
財政部今天表示，去年全年結算銷售金額、盈餘，分別達新台幣1321億餘元、292億餘元，其中盈餘分配146億餘元給地方政府，作為社福財源。圖／AI生成
財政部今天表示，去年全年結算銷售金額、盈餘，分別達新台幣1321億餘元、292億餘元，其中盈餘分配146億餘元給地方政府，作為社福財源。圖／AI生成

去年是第5屆公益彩券發行的首年，財政部今天表示，去年全年結算銷售金額、盈餘，分別達新台幣1321億餘元、292億餘元，其中盈餘分配146億餘元給地方政府，作為社福財源。

民國113年為第5屆公益彩券發行首年，財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會指出，113年全年結算銷售金額及盈餘分別達1321億餘元及292億餘元。

林秀燕表示，113年度公益彩券銷售目標為1156億元、結算盈餘目標為278億元，在經銷商的努力及消費者的支持下，全年目標達成率分別為114%、105%，銷售情形良好。

林秀燕指出，113年公益彩券盈餘依相關規定專款專用於補助國民年金131億餘元、全民健康保險準備約15億元，並分配予地方政府146億餘元，辦理兒少、婦女、老人、身心障礙者福利及社會救助等事項。

此外，林秀燕表示，每年由公益彩券發行機構繳付的回饋金27億元，亦用於支持衛生福利部、勞動部及原住民族委員會推動社會福利及弱勢族群就業相關計畫，進一步保障國民生活與經濟安全。

林秀燕指出，為協助弱勢族群就業，公益彩券經銷商均由身心障礙者、原住民及低收入單親家庭擔任，截至113年底經銷商人數達6萬8045人，其中電腦型彩券經銷商有5475人，立即型則有6萬2570人。

為提升對經銷商的照顧，林秀燕說明，財政部督導發行機構以自有經費補助電腦型彩券經銷商投保儲蓄保險及財物損失防範設備，並辦理立即型彩券經銷商投保意外傷害保險、發放安全防護設備等事項，以減輕經銷商於公益彩券屆次轉換時的經濟壓力，與提升對經銷商的保障及人身安全。

國民年金 彩券

延伸閱讀

川普徵汽車25%關稅！財政部曝我整車出口主要為沙灘車：不在課徵範圍

準公托評鑑失格家長憂轉換期領不到津貼 立院要求檢討

幕後／區桂芝被約談、北市發言人被貼親中標籤 背後有中央廚房的手？

少子化嚴峻 陳菁徽批前瞻計畫托育經費執行率僅約8成

相關新聞

明轉濕涼！這天雨區擴大、溫度驟降剩14度 清明連假天氣曝光

明天鋒面通過、東北季風增強，北東轉為降雨的天氣型態，且氣溫率先驟降，中央氣象署預報員林定宜表示，明天高溫剩下20度，晚上...

肺癌非抽菸專屬 營養師示警罹癌6因子：當心廚房「隱形殺手」

不抽菸就沒事？營養師高敏敏近日在Instagram發布貼文示警「不抽菸的人也可能得肺癌」。肺癌長年高掛十大癌症榜首，許多患者卻沒有抽菸習慣，究竟還有什麼因子可能導致肺癌？該怎麼吃、怎麼做？一起來看看吧！

全球可口可樂緊急回收3批飲品 食藥署查台灣輸入紀錄結果出爐

可口可樂公司近期在英國發布，緊急召回部分進口罐裝飲料，如芬達、飛想茶、可口可樂等，原因是氯酸鹽濃度異常，英國食品標準局（...

衛福部卡家用流感快篩？ 食藥署澄清：從未限制業者申請

衛福部疾管署日前研判流感疫情脫離流行期，不過先前藝人大S因流感病逝，一度引發民眾搶打疫苗。近期有媒體報導，流感快篩在美國...

好天氣沒了！明高溫下降逾10度 周末恐降雨不適合安排活動

預期的冷鋒正接近中，預估今晚至明清晨前，地面鋒面就會抵達北台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉...

鴻禧太平高爾夫球場替代方案 環委這原因建議「不應開發」

環境部今天審查「鴻禧太平高爾夫球場變更籌設面積申請案（替代方案），本案經環評委員認為，由於開發場址位於石虎棲地，以及毀壞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。