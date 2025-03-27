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勞動部預告 開放僑外生任客運駕駛、護佐

中央社／ 台北27日電

留住畢業僑外生在台工作，勞動部今天預告修法，讓畢業僑外生可以擔任護佐、貨運司機等6款中階技術工作，同時也將開放廢棄物處理及資源回收處理業可以聘請移工。

根據國發會預估，台灣2030年將有40萬人力缺口，因此讓畢業僑外生願意留台工作成為重要的人力來源。

勞動部繼去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台後，勞動部今天預告草案，讓畢業僑外生可以從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6款中階技術工作。

根據現行中階技術人力方案，雇主聘僱中階技術人力有薪資門檻跟技術要求，這6款中階技術工作薪資門檻月薪預定為護佐新台幣3.4萬元、倉儲理貨3.9萬元、貨車駕駛4.3萬元、隨車助理4.3萬元、公路及市區客運駕駛5萬元以及公路及市區客運安全管理人員5萬元。

另外，針對觀光署遲未開班教育訓練，導致至今無人申請情況，勞動部勞動力發展署組長蘇裕國今天接受媒體聯訪表示，除了協調觀光署儘速開班外，這次也採納業者意見修法，若僑外生接受雇主辦理技術訓練課程累積達80小時，也算符合技術要求，可以從事中階旅宿服務工作。

蘇裕國預估，經開放這6類中階技術工作，預估可新增6500人力。

另外，為了舒緩缺工問題，草案也預告讓廢棄物處理及資源物回收處理業可聘請移工。

勞動部

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