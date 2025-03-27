運動族戴眼鏡好困擾 近視雷射術後關鍵1個月避免激烈活動

運動是不少人的日常，近視族運動多有不便，怕碰撞弄壞眼鏡、鏡片起霧，近視雷射是運動困擾解方之一，醫師提醒術後照護著重關鍵1個月，不建議游泳、激烈活動與揉眼。

根據113年運動現況調查成果，台灣民眾參與運動人口比率達82.9%，規律運動人口比率自103年以來，首度達到35.3%。

台灣近視人口多，澄清眼科近期透過新聞稿，說明近視族群常見的10項運動困擾。

配戴眼鏡者運動可能撞擊造成眼鏡變形或損壞、流汗造成眼鏡滑落、鏡片髒污影響清晰度、流汗及溫差造成鏡片起霧、鏡框邊緣使視野受限；多數人選擇改戴隱形眼鏡仍衍生其他問題，如因風沙產生異物感、長時間配戴導致眼睛乾澀、揉眼角膜受傷、水上活動感染風險及配戴清潔耗時。

中華民國視網膜醫學會理事、台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀今天告訴中央社記者，台灣是近視大國，過去近視人口非常多，高度近視人口不少，30%至40%成年人屬於高度近視，運動及日常生活非常不方便，年輕人對近視雷射接受度變高，近年治療比例逐漸增加。

蔡景耀說，接受近視雷射的術後照護不可馬虎，尤其是近視雷射後1個月是關鍵保護期，「像坐月子一樣」，包含洗臉小心力道、不可以揉眼睛，不建議立刻從事劇烈活動或游泳；術後1個月後至半年內，民眾可依照醫師評估，開始恢復大幅度運動。

完成近視雷射的半年之後，角膜細胞會再生、對於光線變化適應完成，蔡景耀表示，基本上從事任何劇烈活動都沒有問題，但並非做完雷射手術就能永遠擺脫眼科，近視雷射就像老屋拉皮，外觀像新的，但管線還是舊的，高度近視者眼軸不變，仍應定期眼科回診。

澄清眼科總院長吳孟憲表示，比起配戴眼鏡或隱形眼鏡可能帶來的困擾，近視雷射提供更穩定視力狀態，讓運動愛好者或職業運動員在高強度訓練與比賽中無後顧之憂，能夠更專注於運動表現，按照醫師指示進行適當的術後保養，短期可恢復日常活動，數週逐步回到高強度訓練。

清晰視力是運動表現的基礎，無論是日常運動還是職業賽場，擁有清晰穩定的視力才能讓運動員更專注，發揮出最佳實力。吳孟憲表示，透過專業的術前評估與術後照護，能幫助更多運動愛好者擺脫近視不便的束縛，盡情享受運動的樂趣。