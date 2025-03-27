好天氣沒了！明高溫下降逾10度 周末恐降雨不適合安排活動

預期的冷鋒正接近中，預估今晚至明清晨前，地面鋒面就會抵達北台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預期今晚至明天上午，北東有一陣雨勢，且高溫下降逾10度，明晚至後天最冷，低溫僅12度，周末仍受華南雲雨影響，下雨機會高，不太適合安排假期活動。

吳聖宇說，明天清晨前，地面鋒面就會抵達北台灣，並快速東移南下。預報資料顯示，地面鋒面南下到台灣附近時有斷裂成兩部份的趨勢，東半段以很快的速度往東南走，西半段則向西調整到廣東、廣西沿岸。

吳聖宇指出，1500公尺高度的切輻合線結構不是很明顯，輻合線接近北台灣時，在明天清晨前有短暫較強的噴流，清晨過後風速呈現快速減弱；更上面3000公尺到5000公尺高度的短波槽位置，則是在北緯30度以北，並沒有明顯的向南延伸接近台灣，整體來看對流發展的條件跟環境不是很好。

針對未來1周天氣狀況，吳聖宇表示，預期今晚至明（28日）上午前，北部、東北部應會有一陣雨勢，發生雷雨機率不高，但不能完全排除，降雨時間延續較久的話，有可能會影響到明天北台灣上班時間的天氣，其他地方影響不明顯。

鋒面快速斷裂、東移，後面緊跟著就是東北季風南下，明天上午之後的降雨會繼續集中在新竹以北、東半部的宜花東一帶，其他地方雲量增多，但降雨機會仍然不大。就天氣上來說，明（28日）受影響較大、比較有可能下雨的地方還是在北部、東半部，中部及南部還不太有下雨的機會。

吳聖宇說，更值得注意的是溫度部分，今天各地溫度都很熱，台北站最高溫達33.9度，台灣本島最高溫出現在台東太麻里的37.6度，雨西南風過山沉降增溫有關，相對溼度降到40%以下。

明天鋒面過後，東北季風增強帶來較涼空氣，預估北部、東北部白天高溫會只剩20至22度，相比今天高溫一下子下降逾10度以上，落差非常明顯，中南部、花東地區受影響就相對較小，白天高溫還是有可能來到26至28度以上，台南以南、台東一帶仍有機會達到30度或以上，南北之間的差異很大。

明晚至後天（29日）清晨，低溫北部、東北部空曠地區可能降到12至14度，市區低溫14至16度，中部空曠地區低溫13至15度，市區低溫15-至7度，南部及花東空曠地區低溫14至16度，市區低溫仍在17至19度。

吳聖宇表示，冷空氣強度不是很強，但在北台灣感受上還是會頗有涼意，提醒務必要做好保暖，越往南受影響就越小，有轉涼但幅度有限。

周末期間到下周一、二（3月29日至4月1日)受華南雲雨帶影響，中北部、東半部天氣不好，下雨機會高、降雨時間長，南部受影響就會相對小得多，降雨較少，也比較短暫。