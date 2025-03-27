僑外生中階房務員沒人申請 勞動部將開放業者自己辦訓

為回應旅宿業用人孔急的需求，勞動部去年8月底擴大讓僑外生以中階技術人力從事旅宿業房務、清潔、餐廳外場等工作，申請前提是必須接受國內大專校院、交通部觀光署或產業公協會累計80小時以上的實習訓練課程，初聘薪資須達3萬元。尷尬的是，觀光署及相關產業公協會迄今仍未開班辦訓，導致沒有半個僑外生申請。為此，勞動部今預告修正藍領審查標準，放寬讓業者也可自己辦訓。

國內旅宿業期盼開放聘雇移工多年，未獲明確進展。為解決旅宿業迫切的缺工危機，勞動部去年8月底開放領有交通部核發觀光旅館經營執照的觀光旅館業、領有地方政府核發旅館業登記證或民宿登記證的旅宿業者，可依員工勞保人數的30%計算名額，向勞動部申請聘僱畢業僑外生從事旅宿服務中階工作。

條件必須是副學士以上學位畢業的僑外生，且接受過國內大專校院、觀光署或產業公協會累計80小時以上實習訓練課程，初次受聘薪資門檻為3萬元、續聘3.3萬元，才能從事旅宿服務中階工作。但卡在觀光署或產業公協會迄今都沒有開辦實習訓練課程，所以就算非本科系僑外生有意願，也不得其門而入。

為此，勞動部今預告修正外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準部分條文、第24條附表5、第25條附表6修正草案。其中，僑外生從事旅宿服務工作的技術資格條件，新增「雇主辦理之技術訓練課程」。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國說，除已協調觀光署盡快開班，也參考業者意見，開放讓業者自己辦理企業內訓，用開證明或切結書的方式，作為僑外生參加過80小時實習訓練課程的證明。但若雇主或僑外生以不實文件申請，將罰30萬到150萬元。

此外，修正草案也增訂從事開放畢業僑外生得受聘僱從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、汽車貨運駕駛及隨車助理、公路及市區客運駕駛與客運安全管理工作，也新增在台年資6年以上的資深移工可從事中階醫院護佐。勞動部預估可新增聘僱6500人。