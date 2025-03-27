全球可口可樂緊急回收3批飲品 食藥署查台灣輸入紀錄結果出爐

可口可樂公司近期在英國發布，緊急召回部分進口罐裝飲料，如芬達、飛想茶、可口可樂等，原因是氯酸鹽濃度異常，英國食品標準局（FSA）表示，長期攝入氯酸鹽可能影響碘吸收，單次攝入過量可能導致腎衰竭。可口可樂公司今年在美國、香港和英國均有產品召回紀錄，衛福部食藥署今天指出，經查問題品項都沒有輸入台灣紀錄。

可口可樂公司近日在英國發布緊急召回通知，召回部分進口罐裝飲料。英國食品標準局（FSA）在聲明中表示，長期攝入氯酸鹽可能會影響碘吸收，從而對健康造成不利影響，像是甲狀腺腫。此外，一次性攝入過量氯酸鹽可能會影響人體從血液中吸收氧氣的能力，嚴重時甚至可能導致腎衰竭。

食藥署副署長林金富說，「國外消費紅綠燈」指出，英國食品標準局（FSA）今年2月4日發布，可口可樂公司（Coca-Cola Europacific Partners）回收多款飲品產品，原因是產品可能含高濃度氯酸鹽，經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄。

事實上，可口可樂公司今年已非首次發出這類召回警訊，香港食物環境衛生署食物安全中心在今年1月28日發布，業者回收可口可樂公司多款飲品產品，同樣是產品可能含較高濃度氯酸鹽。另外，美國食品藥物管理局（FDA）在今年3月24日，發布回收可樂產品（Coco-Cola Original Taste），原因是產品可能混入塑膠。

林金富說，前述3比回收紀錄都沒有進到台灣，民眾如赴當地旅遊，應避免購買及食用問題食品。另外，以個人自用自國外攜回或郵寄回國產品，其金額及數量單項價值在1000美元以下，重量在6公斤以內，得免申請食品輸入查驗，輸入供販賣或雖為「個人」自用但超過免驗限量者，仍須依食安法第30條辦理申請食品輸入查驗，違者將依食安法第47條處辦。