強化認識南海主權 海委會體驗營邀教師登東沙島

海委會為強化認識與支持南海主權及海洋政策，8月將舉辦「東沙生態體驗營－教師梯次」，歡迎高中（職）、國中小在職教師於4月10日前報名，前往東沙島揭開南海屏障神秘面紗。

海洋委員會表示，為提升師生認識東沙島及南海海域權益維護，體驗營規劃學生與教師各一梯次，每梯次招收20名學員，藉由搭乘海巡艦艇前往東沙島，體驗海巡勤務及海域執法真實情境。教師梯次預定8月15日至19日舉行。

海委會指出，在東沙島3天2夜行程中，將安排多元豐富學習活動，包含海洋保育、生態復育、海巡工作實務、淨灘行動及環境導覽等課程，瞭解東沙環礁國家公園生態環境，感受海洋資源珍貴與重要性，並建立對國土疆域與海洋國家意識認同。

海委會表示，東沙島距高雄約240浬（約444公里），行政區隸屬高雄市旗津區。自民國96年起設立為「東沙環礁國家公園」，目前為軍事管制區域，需經申請方可登島。報名學員屆時將搭艦艇往返東沙島，航程單程約需18小時。

海委會今天發布新聞稿指出，體驗營由海巡署、海洋保育署、海洋國家公園管理處、國防部、高雄市政府海洋局及台灣警察專科學校等機關共同辦理，另外，海委會5月23日至25日將在國立台灣海洋大學辦理「海洋素養種子教師培訓」活動，參訓人員將可優先錄取參加今年東沙生態體驗營，培訓報名期間至4月20日截止，歡迎教師同步報名。