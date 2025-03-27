肺癌非抽菸專屬 營養師示警罹癌6因子：當心廚房「隱形殺手」

不抽菸就沒事？營養師高敏敏近日在Instagram發布貼文示警「不抽菸的人也可能得肺癌」。肺癌長年高掛十大癌症榜首，許多患者卻沒有抽菸習慣，究竟還有什麼因子可能導致肺癌？該怎麼吃、怎麼做？一起來看看吧！

一、肺癌家族史

只要父母、兄弟姐妹或是子女中有人罹患肺癌就要更加小心，你可能是高危險族群！不論是遺傳基因還是生活在相同的致癌環境，都需要提高警覺。

二、基因變異

華人肺腺癌和YAP1變異基因大有關聯。高敏敏指出女性的罹患機率是正常基因的5.9倍，如果有家族病史的人建議定期健康檢查。

三、長期接觸致癌物或肺部病變

長期暴露在柴油廢氣、石綿、重金屬如「鉻」、「砷」等環境裡，罹癌機率直線上升，高敏敏提醒肺部如有慢性病變的人則更需留意。

四、吸菸、二手菸

吸菸者罹患肺癌的風險高至30倍，就算只是吸二手菸風險也多出30%。高敏敏示警「想保健康遠離菸草」，愛家人也愛自己。

五、煮菜油煙

大家都容易忽略的廚房裡也有隱形殺手！高溫炒菜、油炸會釋放大量致癌物質，這也可能是女性罹患肺癌的重要原因之一，高敏敏建議烹調時使用排油煙機，並減少油炸烹調方式。

六、汙染源懸浮微粒

不論是工業廢氣、車輛尾氣還是石化燃料等，它們釋放的懸浮微粒(PM2.5) 已被列為「第一級致癌物」，如果住在空汙嚴重的地方，務必記得常開空氣清淨機、外出戴口罩以減少暴露風險。

想要預防肺癌，「這些飲食」也要避開！

一、少吃紅肉、加工肉品 加工肉如火腿、培根已被癌症研究中心(IARC)列為第一級致癌物。 牛肉、豬肉這些紅肉則被列為第二級A類致癌物。 二、遠離飽和脂肪、精緻糖 高敏敏提醒，攝取過量飽和脂肪酸與肺癌風險密切相關。另外，攝取過量的精緻糖則會讓身體長期處於發炎狀態。 三、縮短烹煮時間、拒絕高溫烹調 不論是油炸、燒烤、煙燻、煎炒，這些高溫的烹調方式容易產生致癌物質，建議多用蒸煮、燉滷取代，既健康又美味。

想要防癌？食物這樣吃：

植化素：各色蔬果 高敏敏建議多吃不同顏色的蔬果，不同食物含不同的植化素，可以幫助抗氧化、消除自由基，還能抑制癌細胞初期分裂，減緩身體發炎，是非常超級重要的角色。 膳食纖維：菇類、深綠色蔬菜 腸道健康等於免疫力提升！膳食纖維不僅能促進腸道好菌生長，還能進一步降低罹癌風險。 天然β-胡蘿蔔素：胡蘿蔔、南瓜 β-胡蘿蔔素在人體內能轉化成維生素A，有助於修護黏膜，能夠強化肺部防護力。 Omega-3：魚油、藻油、堅果 多元不飽和脂肪酸能有效降低發炎症狀，維持免疫系統的正常運作。 天然維生素C：芭樂、櫻桃、蔓越莓 維生素C不僅能提升免疫力，還能促進膠原蛋白生成，幫助加強肺部結締組織。

高敏敏也另外補充，雖說飲食選擇天然食物最佳，但也要記得別一次補太多，畢竟任何食物都是適量即可。希望大家都能吃對食物、養成好習慣，遠離肺癌。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康