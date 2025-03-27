托育兒虐通報未整合 衛福部：採審議制將在托育專法明訂

立法院社福及衛環委員會今天就「少子女化衝擊，如何營造友善托育環境」，邀集衛福部等部會備詢。立委林月琴提到，因應政策引導，家長送托比率高，兒虐事件也從家內父母對子女施暴，變成家外保母、托嬰中心保育員對孩子施暴，但目前相關通報機制未整合，衛福部訂定兒童托育服務法時，應針對家外兒虐通報及處理機制進行強化。

家內兒虐事件時常情節嚴重，家外兒虐則輕重都有，有些案件處在不當對待與兒童虐待的邊緣。衛福部保護司長張秀鴛表示，若案件較為輕微，是否啟動裁處機制，責任均落在單一社工身上，導致社工壓力甚鉅，目前兒童托育服務法草案中，朝向以地方政府審議會合議方式處理，內容將會明文入法。

林月琴與立法委員張雅琳等人下午舉辦兒童托育服務法公聽會。靖娟基金會執行長許雅荏表示，不當對待事件處理流程在兒童托育服務法草案中已有初步規範，但這著重在事後處理，針對如何從根本上防治事件發生，尚未提供足夠指引規範，考量未滿2歲幼兒身心發展仍處於高度依賴階段，且托育人員素養直接影響幼兒管教方式適切性，托育人員行為準則與專業能力要求應更嚴謹。

現行法規對托育人員輔導與管教之指引，較幼兒園規範薄弱。許雅荏表示，「兒童托育服務法」草案對托育人員不得對幼兒做出行為規範過於概括，缺乏具體且清晰之行為指引，部分存在灰色地帶之行為，可能因托育人員認知不一致，讓兒童受到危害，且兒童遭受虐待或忽視次數愈多，對幼兒造成負面影響愈嚴重，呼籲在兒童托育專法草案訂定時，應明確訂出托育人員輔導與管教幼兒具體注意事項，或授權在子法中訂定。

此外，許雅荏呼籲，應參照「教保服務人員輔導與管教幼兒注意事項」以及日本福井市訂定之「保育所等不適當保育的未發生與發生時應對之指南」，制定更完善之行為管教自我檢核表，應包含台灣幼兒園自我檢核表「正向管教」，及日本檢核表之「不當育兒行為之具體示例與改善建議」，協助托育人員掌握正向管教原則，避免不適當管教方式。